7車「串燒」奪走好爸爸 任裝修開工不足 兼職駕送豬車出事

遺一對子女 幼子哭訴「掛住爸爸」

傷重不治的49歲貨車男司機王元亨，與48歲妻子育有一對子女。遺孀王太表示，9歲幼子和13歲長女分別就讀小四及中一，幼子早年被評為專注力不足，需較多時間陪伴，故只有丈夫一人工作。王太稱讚亡夫是好丈夫兼好爸爸，閒時帶子女遊玩及吃飯，亦會贈送自己喜歡的毛公仔。家人獲悉事件均傷心落淚，幼子稱「爸爸唔好彩，遲一秒開車可能冇事」。王太說，丈夫為裝修散工，月入約1萬多元，但開工不足，近兩月間中兼職駕駛貨車送豬，日薪600元，凌晨約4時出門往上水屠房取貨車，按單送貨至屯門，估計意外時回程交車收工，事件不涉疲勞駕駛，因前日沒有工作，往掃墓後下午已回家睡覺。

王氏一家四口居於沙田廣源邨自置公屋，王太稱現仍需每月供款，大廈近期電梯維修每戶需付7000多元，丈夫以往收入僅夠家庭開支及供樓「月月清」，現在經濟支柱頓失，積蓄只剩4000多元，對前景徬徨，亟需社會各界援手。工權會於意外後派員跟進，為遺屬提供協助。

事發昨早7時許，據涉事最前的私家車司機稱，沿快線行駛時前方巴士收慢，其後亮起「死火燈」，他因應交通情况收慢，後方車輛亦減速，惟未知是泥頭車或再後方車輛收掣不及釀「串燒」意外。

所駕貨車撼泥頭車再捱撞 另7傷

現場所見，首4車為3私家車及一貨車，輕微損毁，第五車為重型泥頭車，隨後為冷藏車及私家車，最後方私家車撞向冷藏車尾，車頭嚴重損毁，冷藏車駕駛室則嵌入泥頭車尾。

接報到場消防利用工具撬開冷藏車廂，司機被救出時已昏迷，送院不治。意外中另有3司機及4乘客受傷清醒，4男3女傷者14至60歲，分別由救護車送院治理。警方封鎖部分行車線蒐證，事件起因有待調查，案件由新界北總區交通意外特別調查隊跟進。

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王元亨遺孀：YUENG K**

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