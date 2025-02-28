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港聞

港聞一

本案vs. 白衣人案 官對非白衣人處境描述不一

【明報專訊】7．21元朗站大堂內發生兩宗暴動，昨日案件屬非白衣人暴動；兩案發生於同一時空下，審訊時情况大相逕庭，在白衣人案中出現「無警員作供」，非白衣人案雖有警員證供，但目擊證人只得一名；兩名主審法官對於閘內者或稱黑衣人的處境有不一樣的描述。翻查資料，警方就7．21元朗事件共拘控22人，定罪白衣人刑期介乎3年半至7年，非白衣人刑期介乎兩年1個月至3年1個月。

定罪白衣人囚3年半至7年

7．21元朗暴動事件不僅發生在元朗站大堂，以首宗白衣人案為例，該案可劃分為3次暴動事件，依次時序為元朗站大堂及月台的暴動、英龍圍外暴動，以及白衣人拉開捲閘再闖元朗站的暴動，整個時段橫跨當晚10時40分至翌日凌晨零時26分。

一稱閘內者可離開 一稱「黑衣人被困」

兩案就元朗站大堂的暴動有14分鐘時間是重疊，即由林卓廷看見白衣人折返元朗站，直至白衣人衝進付費區。就相關時段，法官陳廣池早前裁決稱，閘內者有機會返回上層月台搭車離開，亦可以如一些市民從閘機行出車站；首宗白衣人案的法官葉佐文於當時判刑表示，「黑衣人擲物回應或用雨傘擋格，招架不來，被困在付費區內，不能出閘」，亦提及有個別黑衣人、一名身穿記者反光衣的女子及一名證人在出閘後即被白衣人圍毆。

本案1目擊證人 有白衣人案無警員作供

另外，首宗白衣人案共有16名控方證人，除了一人為閉路電視片段的提供者，其餘15人均為暴動的目擊者或被襲擊的受害人；林卓廷等7人案件則有11名控方證人，只有1名女街坊為暴動目擊者，餘下4名警察及6名港鐵職員，於暴動發生時不在場或在站長室內隔着閉路電視觀看情况。

翻查資料，「非白衣人」除了昨日7人外，何贊琦去年承認暴動被判囚33個月。14名「白衣人」被控暴動及串謀有意圖而傷人，首案早於2021年已審結，8名被告中，王志榮原審罪脫後被發還重新裁決，蔡立基上訴得直獲撤罪，其餘6人被定罪；除了判囚7年的鄧懷琛仍服刑，罪成被告已刑滿獲釋。

明報記者

（反修例風暴）

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