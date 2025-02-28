明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

官談判刑 稱2019多暴力 「不能輕輕放下，不能任意重判」

【明報專訊】案中另外6名被告判囚25至31個月，法官陳廣池昨日刻意由第七被告楊朗的判刑開始宣讀，並以對案件延誤及被告在審訊時同意不少控方案情，與林卓廷一樣均予6人減刑5個月。陳官亦在判辭判刑部分指出，本案暴動是指控「非白衣人」閘內人，相信此時段閘內有過百人，部分都有一定程度上參與暴力；而本案判刑難處是在「2019年的政治大環境下，暴力事件此起彼落」，在切合本案特殊性質及各被告角色，「判刑不能輕輕放下，也不能任意重判」。

案件延誤同意控方案情 7被告均減刑5月

陳官先指出，楊朗的量刑起點為3年，楊案發時曾在元朗站徘徊和棄掉身上黑衣，又向閘外者射水，除了有攻擊性，亦令情况惡化及具挑釁，促使閘外白衣人最後衝入付費區襲擊非白衣人；陳官認為楊與閘內者在行動上有聯繫，其出現亦壯大聲勢，最終判處他入獄31個月。

射水擲物招手 屬積極參與

至於第六被告尹仲明，陳官指他曾向閘外者擲東西，又曾使用消防喉射水並欲將之行為合理化，加上和部分閘內者有所聯動，事後甚至到天水圍警署報案，但考慮尹參與暴動程度較低，亦嘗試協治理女傷者，以兩年9個月為起點，考慮所有因素後判監禁28個月。針對第五被告鄺浩林，陳官指鄺曾4次擲物，向閘外白衣人招手的動作，挑動雙方情緒，被視為積極參與者，判入獄31個月。

有被告需侍病妻 獲降量刑起點

第四被告葉鑫昇為本案判刑最輕的被告。陳官判刑時說，葉案發時身穿白色衫而不是深色上衣，曾出閘但又返回閘內，因為他覺得閘外白衣人目無法紀、要保護閘內者，其間葉曾大聲向閘外白衣人說話，甚至兩次把水樽、一次把縮骨傘擲向閘外者，也有做招手動作，但陳官有感於葉要悉心照料患病妻兒，決定寬大處理以兩年半作量刑起點，判他入獄25個月。

陳官表示，第三被告陳永晞雖不是主導者及號召者，卻是閘內暴動的積極參與者，拿着消防喉射水助長對峙互鬥的氛圍，在一定程度促使閘外白衣人衝入閘內施襲，事後陳永晞「義載」一些人離開商場，是「一子錯」的明顯例子，遂判他入獄31個月。

判辭又指第二被告庾家豪事發時向白衣人數次招手、大聲說「come on」、投擲水樽、協助他人用消防喉射水，並不是他辯解所說當時是為了保護女友及他人行為，從影片所見他積極參與、面容亢奮，決定判囚31個月。

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞