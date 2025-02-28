官談判刑 稱2019多暴力 「不能輕輕放下，不能任意重判」

案件延誤同意控方案情 7被告均減刑5月

陳官先指出，楊朗的量刑起點為3年，楊案發時曾在元朗站徘徊和棄掉身上黑衣，又向閘外者射水，除了有攻擊性，亦令情况惡化及具挑釁，促使閘外白衣人最後衝入付費區襲擊非白衣人；陳官認為楊與閘內者在行動上有聯繫，其出現亦壯大聲勢，最終判處他入獄31個月。

射水擲物招手 屬積極參與

至於第六被告尹仲明，陳官指他曾向閘外者擲東西，又曾使用消防喉射水並欲將之行為合理化，加上和部分閘內者有所聯動，事後甚至到天水圍警署報案，但考慮尹參與暴動程度較低，亦嘗試協治理女傷者，以兩年9個月為起點，考慮所有因素後判監禁28個月。針對第五被告鄺浩林，陳官指鄺曾4次擲物，向閘外白衣人招手的動作，挑動雙方情緒，被視為積極參與者，判入獄31個月。

有被告需侍病妻 獲降量刑起點

第四被告葉鑫昇為本案判刑最輕的被告。陳官判刑時說，葉案發時身穿白色衫而不是深色上衣，曾出閘但又返回閘內，因為他覺得閘外白衣人目無法紀、要保護閘內者，其間葉曾大聲向閘外白衣人說話，甚至兩次把水樽、一次把縮骨傘擲向閘外者，也有做招手動作，但陳官有感於葉要悉心照料患病妻兒，決定寬大處理以兩年半作量刑起點，判他入獄25個月。

陳官表示，第三被告陳永晞雖不是主導者及號召者，卻是閘內暴動的積極參與者，拿着消防喉射水助長對峙互鬥的氛圍，在一定程度促使閘外白衣人衝入閘內施襲，事後陳永晞「義載」一些人離開商場，是「一子錯」的明顯例子，遂判他入獄31個月。

判辭又指第二被告庾家豪事發時向白衣人數次招手、大聲說「come on」、投擲水樽、協助他人用消防喉射水，並不是他辯解所說當時是為了保護女友及他人行為，從影片所見他積極參與、面容亢奮，決定判囚31個月。

（反修例風暴）