林卓廷暴動囚37月 6人25至31月 7‧21白衣人施襲 官：令人以為非白衣者「都受害」

明報記者

計及初選案 林須服刑9年7月

7名被定罪被告為林卓廷、庾家豪、陳永晞、葉鑫昇、鄺浩林、尹仲明及楊朗。所涉暴動發生於2019年7月21日晚上10時45分至11時03分，地點為元朗站大堂，聚集人數超過100。法庭早前裁定，非白衣人在付費區內向閘外的白衣人指罵、挑釁、擲水樽及射水等，破壞社會安寧；後續為白衣人衝進付費區，追打非白衣人至月台，以及在車廂內向乘客施襲，法庭指為事件的「下集」，非案中暴動的重點。不過，相關事件出現在另一宗白衣人案中。

法官陳廣池昨日於庭上讀出判辭，指2019年是不少人的人生轉捩點，亦是「東方之珠」黯然失色的年度，「政治的狂熱，黃藍的對壘都使社會嚴重分化」，並指有人在閘內攝錄及林卓廷所攝的錄像，才令閘內暴動行為得以清晰曝光，而因為「下集」襲擊事件使有人把「7．21」定性，以為閘內非白衣人都是受害者。

官稱林無悔意 促「撫心自問」到場目的

陳官刻意由第七被告楊朗的判刑讀起，最後才輪到林卓廷。他形容林的求情信充滿悲情壯志，但不見絲毫悔意，林除了愧對父母、妻兒之外，他自覺無負於人。陳官要林「撫心自問」他當晚入元朗是否真為監督警察、保護市民及調解雙方，林「有沒有忽悠他人，甚至自己？」

指挑釁白衣人 錯判形勢致升溫

陳官指分析林卓廷當晚的言行可見端倪，林到元朗前發出3則帖文，刻意提及黑社會參與事件，到元朗站後吩咐助手在網上直播，利用視像深化帖文帶來的磁石效應，指林在閘內出現一定程度使群眾有了「聚焦」，有人向林匯報事件。陳官又說，如果當時林刻意要警方保護他這名議員，有軍裝警員保護下，「本席相信事件的發生便不一樣」。

陳官表示，林卓廷到元朗沒有監督警方，亦沒有勸和與降溫；相反林的說話挑釁白衣人，屢將白衣人定性為黑社會，他沒有叫閘內的人安靜地離開元朗，亦沒有叫月台上的人不要落大堂，反而要求人們增援。陳官直指林錯判形勢促使閘內者聚集，事件不斷升溫，兩派人相互的挑釁惡化下去，暴力是必然地發生；由於林的角色明顯有別另外6人，其刑期起點為3年半，因為辯方同意不少控方案情及案件延誤，酌情減刑5個月後判囚37個月。

就辯方要求與「初選案」刑期同期執行，理由是兩案同源於政治事件，陳官表示不認同，指這等於一個政治人物如果犯案愈多，可以期待數宗罪行的判刑同期執行，變相把每宗罪行的懲罰退減，惟考慮林在新的政治氛圍下不可能重犯暴動，加上其父母的摯誠請求，酌情將其中3個月與「初選案」刑期同期執行。

【案件編號：DCCC 1106/20、 1132/22】

（反修例風暴）

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