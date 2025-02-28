稱去年貢獻庫房3300萬 哥球會：爭LIV Golf留港

哥球會表示，LIV Golf為各主辦城市帶來的經濟效益，可見於過去4年不同賽站的財政收益，舉例去年LIV Golf 投放以億元計的資金在港首次舉辦賽事，「LIV Golf 2024香港站」吸引37個國家或地區數以萬計觀眾入場，創造逾3.2億元媒體價值，形容對宣傳香港作為國際體育盛事之都創造出巨大價值。

球會續稱，去年12月至今已協助逾800名LIV Golf人員處理簽證安排，該批人員留港期間，在零售、餐飲及酒店等方面的消費不單貢獻香港經濟，更讓他們可深度體會香港的活力、美食和文化特色，期待透過LIV Golf進一步推動香港高球運動發展，同時為香港經濟創富帶來新動力。

高爾夫球巡迴賽「LIV Golf 2025香港站」將於下月7至9日在哥爾夫球會粉嶺球場上演。旅發局網頁介紹，賽事雲集全球頂尖的國際級高爾夫球手，包括德尚博、拉姆和科普卡等。