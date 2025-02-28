啟德體育園開幕換票 有盼踩場有旋即網售

警：視情况採適當行動

二手平台Carousell旋轉拍賣早前有人放售及徵求門票，疑有炒賣，一度有人開價2000元一張，是原價10元的200倍，警方曾拘3人涉炒飛。本報昨傍晚在該平台發現，最少有7人高價放售實體票，最高1500元兩張，但至晚上8時已不存在。警方回覆稱，會視乎個案情况採取適當行動打擊非法出售門票。

持換領券者昨起一連3天可攜券及身分證明文件換取實體票。記者昨午觀察，開始換票前已有逾百人排隊，人龍曾延至館外。園方安排13個換票櫃位，市民平均等20分鐘，普遍認為過程順暢。

觀眾冀劉德華參演

市民周太曾參加主場館演練，感受到場館宏偉及設施充足，故購票觀賞開幕禮，期待感受主場館正式活動時氣氛；她對目前表演陣容沒太大興趣，非常期待劉德華能參演。黎先生稱對主場館好奇才購票，期待入場感受氣氛，亦盼望劉德華參演，更笑稱「最好就Taylor Swift啦，新上任（文體旅局長羅淑佩），看看做唔做到嘢」。

為配合體育園開幕禮，城巴及九巴分別開辦5條及6條散場特別路線，路線與上周日（16日）體育園測試演練相同。城巴5條線前往旺角、將軍澳、屯門、中西區及東區；九巴6條線則往觀塘將軍澳、荃葵青、屯門、元朗天水圍、大埔上水及中西區。

城巴稱，特別路線將連接主要巴士轉乘站，包括屯門公路、將軍澳隧道及港島等，以提供轉乘優惠。城巴提到，正與政府探討於承啟道及承豐道增設巴士站，便利市民日常往體育園，另透露正計劃開辦體育園直達機場及港珠澳大橋香港口岸的巴士服務。