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報道：Lady Gaga料新加坡開唱 學者有憂港變「常輸」 有籲寧谷金融

【明報專訊】新加坡去年獲美國樂壇天后Taylor Swift巡演東南亞區獨家演出後，《聯合早報》昨報道，該國或已再奪另一天后Lady Gaga演唱會的東南亞獨家主辦權。有本港經濟學者稱，倘香港「永遠也輸給新加坡」，將損害國際形象；另有學者認為，一兩天演唱會的經濟收益有限，香港當務之急是發展好金融等傳統優勢產業，而非與星爭歌手來港開個唱。

《聯合早報》報道，Lady Gaga（圖）或於5月在新加坡國家體育場舉辦4至6場演唱會，料可吸引數十萬訪客。報道引述知情歌迷稱，近期亞洲其他城市不會主辦Lady Gaga演唱會，估計與去年Taylor Swift巡演相若，獅城或已奪東南亞獨家主辦權。

李兆波：港靠企業 難敵外國政府

本報昨向文體旅局查詢會否仿效新加坡政策、預料對港推展盛事影響等，局方口頭覆「沒進一步補充」。該局上周回覆，本港絕大部分演唱會由私人企業承辦，以商業原則運作，政府鮮有提供財政資助。

經濟學者李兆波稱，不少跨國企業決定落戶城市時，除研判當地法規、稅制及經營成本，也考慮城市國際形象，而有多少國際級歌手來開騷，可能也是國際指標之一。他稱香港將迎來英國樂隊Coldplay，「最好當然能請到Lady Gaga」，否則連續兩年輸給新加坡，將損城市形象，「外界慢慢會覺得香港差人一截」。

李強調，當外國以政府層面搶歌手，香港仍停在企業層面，「很難匹敵」，認為千萬元對政府財政九牛一毛，建議勿再拘泥市場主導原則，可將招攬歌手款項視作宣傳香港的推廣費。

莊太量：收益有限 沒必要較量

中大經濟學系副教授莊太量估計，國際級歌手演唱會獨家主辦權價值不菲，「現在香港政府這麼窮，沒必要（爭獨家）」，認為需小心衡量經濟收益，「若出演費高於可創造的收益，倒不如不做」。莊稱，一兩天演唱會創造的經濟收益有限，香港沒必要在演唱會經濟與新加坡較量，尤其旅遊業在本地生產總值佔比不高，港府應將資源續投放金融界別，做好自己最強的事。

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