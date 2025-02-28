潮行GBA：穿越RPG異世界 老牌樂園復活

明報記者 林迎

南湖遊樂園1985年開幕，佔地26萬平方米，是華南地區首批主題樂園之一，亦是廣州「80後」、「90後」的童年回憶。當時碰碰車等遊樂設施皆從國外進口，亦有滾軸溜冰場、360度旋轉過山車等時興娛樂設施，高峰期每年遊客超過100萬人，與廣州東方樂園、世界大觀、太陽島樂園並稱「廣州四大樂園」。不過自2000年，番禺香江野生動物園（長隆野生動物世界前身）等新景區崛起，「四大樂園」設施逐漸老化，因經營不善紛紛關閉。2021年，上海作家韓寒執導的電影《四海》在南湖遊樂園取景，破敗景觀反成特色。2022年底，南湖遊樂園關閉，廣東旅控集團改建，上月底方重開。

「我30年前拍拖的時候來過南湖，那時個個拍拖都是來這裏。」知悉南湖重開的遊客冼先生攜一家大小同來，想找回年輕回憶，「看看現在變成什麽樣」。黃女士則稱自己小時候來過一次，幾年前也曾到訪，「不過已經破敗，無嘢玩」，得知重開便帶子女前來。她說最記得以前的過山車「掉轉個頭好刺激」，現在雖有新過山車，但笑稱自己「老了不敢坐」，且園內多數機動遊戲都設身高限制，小朋友需高1.1或1.2米，他們「有些項目玩唔到，有些可惜」。

重開的「星紀世界．南湖樂園」以實景RPG為特色，入園後遊客可在工作人員指引下前往「陣營報到處」買手環，建立「角色」、選擇「陣營」，共同目標是要守護「NH983星球」。過去樂園遊客必到的打卡點航天飛機變成飛船「方舟號」，上有屏幕隨時顯示不同玩家的積分排名。之後遊客可經微信小程序查看角色指示，完成主線、支線任務，或自由探索園區，發掘隱藏線索。園區有不同裝置可與手環互動，例如搭過山車「光子奇航」到達最高點時，遊客要舉高雙手才能解鎖任務，獲得獎勵。離園時，遊客可到「意識上傳區」完成結局，兌換獎勵。

園方正舉辦「國風浪漫季」主題活動至下月7日，遊客可欣賞傳統非遺英歌舞、國風巡遊等演出。