黎智英：稱林鄭「惡魔」為促改正 官：批評何不針對施政？

節目談李文亮及螞蟻上市 控方指資訊無查證

黎2020年11月29日在《Live Chat with Jimmy Lai》稱倘中國有言論自由，首次留意到新冠病毒的李醫生便可在社交媒體發布消息，使市民和政府警惕，避免疫情引致的性命和財產損失；又指螞蟻集團上市被叫停，說明是「人治」而非法治。

控方質疑黎無查證前述資訊是否真確，黎供稱多於一間傳媒報道李文亮事件，相信是事實，否認煽動讀者對中國的敵對情緒。控方又指，螞蟻集團的決定是商業考慮，與「人治」無關；黎解釋稱倘公司通過程序，理應不會被叫停，這是他從新聞推測而來。

黎續說，若每個看新聞的人都要自行核對事實，便無人會看，「因為太浪費時間了」；况且媒體公司會做事實查核，這是「新聞業的規則」。法官杜麗冰聞言稱不是人人都會遵從該規則，黎回應說如不跟規則就會犯錯，最終結果是倒閉。

節目中黎另稱「象徵香港反抗力量的人要繼續，因為人們敬仰我們，如果我們退縮，他們也會退縮」，同時批評林鄭月娥是「惡魔」，中國國家主席習近平則是「人類史上最絕對的獨裁者」，擁有強大經濟力量支持其行為，掌握電子科技監視人民每個動作和想法。

黎同意自己是反抗力量的象徵人物之一，但國安法實施後無法再示威，做的事會變成非法，現時回想認為自己當時只是空談。黎否認煽動對香港官員的仇恨，但同意對林鄭的批評屬人身攻擊，習近平監控人民則是事實。控方質疑黎的評論非為糾正政府過失，黎否認。

（黎智英案）