美主持訪問片傳特朗普 黎智英否認傳話 控方指文章從沒勸人勿違國安法 黎：我有責任嗎？

就前日供辭澄清 「我是中國香港人」

另一方面，黎智英前日供稱中共「與我們無關」、「我是香港人」。黎昨主動澄清「我的意思是我不是內地人，而是中國香港人」，重申自己「愛國不愛黨」，就造成混淆致歉。

控方昨就黎發表的被指煽動言論（見另稿），以及《港區國安法》實施前後黎發布的被指勾結言行等盤問。據控方資料，黎2020年5月26日接受「霍士財經網」主持Maria Bartiromo訪問，其間被問到「如何改變中共」；黎回應時談及「制裁他們」。黎庭上稱當時覺得制裁是改變中共的方式之一，「但這是國安法（實施）之前」。

控：助手告知美卿有觀看 黎：又如何？

同日，Bartiromo向黎智英發信息，稱「我會把它發送給特朗普」。黎同意當時知悉Bartiromo會將上述訪問發給特朗普，同時否認嘗試透過對方向特朗普傳話。

至2020年7月1日、《港區國安法》實施翌日，黎智英再接受Bartiromo訪問談及國安法生效，其間黎明言「我不擔心」。控方質疑黎意圖不顧國安法後果行事；黎否認，自言只做合法事。

同日，Bartiromo亦向黎發信息問好，黎回覆，「很高興能跟美國人談話」。在控方盤問下，黎承認當時希望向美國人表達想法，並同意出席美國媒體訪問是尋求該國支持的方式。

之後控方展示翌日Mark Simon向黎發出的信息，當時Simon提到，Bill Barr、Mary及其老闆都看了「Maria的訪問」。黎確認，當時獲Simon告知，蓬佩奧助理Mary Kissel、蓬佩奧本人及Bill Barr都看了7月1日「霍士財經網」訪問。控方繼而指出「所以你知道他們留意你」；黎反問「那又如何？」

助手稱「頂層」欲晤「樞機」 官指「內幕消息」

控方表示，上述事例反映Mark Simon向黎傳遞內幕消息；黎回應指有關訪問屬公開播出，不同意控方說法。法官杜麗冰聞言後引述庭上展示的信息，指Simon同日另向黎稱有「頂層（Top）」人士請求跟「樞機」見面，「這不是內幕消息嗎？」；黎說，Simon只是轉達有關請求，該請求不是內幕消息。

此外同年7月5日，黎發表專欄文章，提及「我不走，煮到來就食，走了我還怎能做人」。控方關注黎是否不怕《港區國安法》？黎自言沒被國安法嚇倒，但對法例有憂慮。控方另質疑黎不曾在任何文章着他人勿違《國安法》。黎反問，「我有責任這樣做嗎？」，又謂「我要跟所有我碰到的人說不要犯法嗎？」審訊今續。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）