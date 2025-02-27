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【Emily】財案傳媒預覽續「封網」 行家遺手機成罪證

【明報專訊】財政司長陳茂波噚日宣讀新一份《財政預算案》，按照慣例，新聞處會安排傳媒提早約兩個鐘去政府總部預覽，記者入場前統統要交出電話，唔准同外界通訊及離場，防止內容提早外泄，直至財爺宣讀完結。不過，噚日發生臨完場有新聞處職員喺會場開咪，話有人漏咗電話，叫事主出嚟認領，引起行家一陣嘩然，即係代表有人唔守規矩帶電話入場？Emily冇留到最後，唔知邊位行家咁大頭蝦呢？

傳媒除咗唔畀帶電話入預覽會場，唔知新聞處係咪為咗確保萬無一失，Emily噚日同同事未入會場，手機已經收唔到信號；財爺宣讀完財案後，要行到去近政總西翼地下先收得到。Emily記得舊年2月財爺公布上一份預算案時，都有預覽環節，當日新聞處人員嗌咪，話偵查到現場有人用Wi-Fi蛋上網，要求停止。其後舊年10月特首發表《施政報告》嘅記者預覽環節，會場首次出現疑似「封網」。

噚日傳媒預覽有新搞作，新聞處特登喺10點半舉行簡介會，由主理公共財政嘅官員現身，好似記者會咁同行家簡介處理財赤嘅主要策略，仲設即場問答環節，對大家理解政府盤數有幫助。

新聞處新搞作 辦「記招前記招」

一般嚟講，政府唔同政策局會派人到場解答記者疑問，但今年有部分政策局無安排人到場，包括保安局，而今明兩日仲有部分局長開記者會闡述財案中其政策範疇措施，而暫時未見保安局、環境局、政制局、民青局等嘅記者會日程。

（2025/26預算案）

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