保華3公司遭入稟追千萬工程費

原告為萬基建築有限公司，原告分兩案入稟，分別控告保華建築及保華建築營造。根據首案入稟狀，原告為保華建築營造分判商，承造共6項工程，當中3項竣工，包括港大沙宣道校園有蓋天橋的圍板搭建工程；另外3項為洪水橋專用安置屋邨第二期項目，當中圍板搭建及火災後工程仍在施工。

原告發律師信追討不果

部分工程已竣工及獲得保華建築營造滿意，被拖欠逾374萬元。去年12月31日，原告向保華建築營造發出律師信及要求付款，未獲回覆，遂入稟索追討374萬元及利息。

第二宗案件的入稟狀則針對保華建築，原告為保華建築承造17項工程，3項未完成，其餘竣工，部分工程涉及科大學生宿舍、機場三跑消防訓練設施，以及啟德發展計劃中的區域供冷系統（DCS）。

部分工程竣工及獲得保華建築的滿意，但被拖欠逾580萬元。原告去年向保華建築發律師信追討不果，遂入稟追討580萬元及利息。

另外，保華建築工程清盤聆訊昨日於高院開庭。聆案官應雙方要求，將呈請押後至4月23日。

【案件編號：HCA 364-5/25】