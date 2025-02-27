齊惜福被追尾數 梁唐青儀反駁：工程無一個完工

齊惜福反申索22.5萬費用

本案申索人為「意．建築」，被告為齊惜福，梁唐青儀昨有到庭應訊。梁太供稱曾多次要求申索方提供機電署發出的完工證明書，以在施工地點進行電力接駁，惟申索方拒絕提供，並要求額外支付10萬元。梁太續稱，工程的冷氣、影音等工程進度僵持，遂找來另一間工程公司接手，她承認在2021年8月26日更換工程地點門鎖，將申索方的工程人員趕離。

申索方：工程按合約而行

申索方陳姓代表則表示，工程期間，被告方從無要求他們提交任何完工證明，重申申索方一直按照合約及被告方顧問的要求進行工程，包括士多房牆身高度1.2米、部分地方鋪設暗渠等，而他們同年9月已取得證明書，卻無法聯絡被告。

審裁官李毅問及，被告方投訴申索方無為冷氣裝置提供雪種、冷氣控制板不能運作，陳表示對此不清楚，但同意假設合約完成會測試，確保相關情况不會發生。梁太一度爭論廚房與自助服務機不屬同一範圍，與申索方的理解不同，批評申索方呈交的圖則「不知所謂」。

梁太結案陳辭稱，被告根據合約支付3個涉案工程部分款項，但無一完全完工，申索方不合理地要求支付額外10萬元進行電力接駁，其間工程毫無進展，被告付尾款的責任「根本無出現過」。陳則表示，申索方按照合約施工，應收回尾款，被告所指的「手尾」是因申索方工程人員遭趕離而遺下。

【案件編號：SCTC 39015/21、3792 & 5032/22】