反恐第二案 涉案Tg群組 曾商易容運炸彈

女被告手機顯示為群組管理員

涉案7人被指計劃在將軍澳悼念周梓樂時設壇立碑並引爆炸彈，行動前一日被捕。庭上展示第六被告張琸淇的手機資料，機主是涉案Tg群組「烘焙同好會0.3」的管理員，帳號為「大西北騎牛仔」。根據對話，群組成員談及將軍澳行動分工，有人負責「護衛／放」，有人做「哨」。檢取手機的警員溫文鏡供稱，機主一直在群組中，無被移除或自行離開群組。

庭上顯示，張琸淇的手機曾加入另一個Tg「無名群組」，當中談及化學品比例和易容運送炸彈。吳子樂的帳號疑提議戴上假髮、假鬚和口罩等，稱「犯罪梗係要參考啲成功嘅老前輩」，事後可以燒毀假髮；機主回應「但其實戴咗口罩，仲邊度見到鬚」。辯方盤問指出，機主僅在群組發送一則信息，不代表收到所有信息。溫文鏡回答，群組長時間討論易容方法，從上文下理相信張琸淇知情。

涉製彈被告寓所搜出化學品

就第八被告周皓文獨自被控企圖製造炸藥罪，控方昨開始舉證。拘捕警員張建成表示，當晚破門進入周的寓所，周警誡下承認曾閱讀製作炸彈的資料，但沒有製作和擺放炸彈。辯方盤問指警員用鐵筆爆開周父母的房間，張表示無印象。

警長葉嘉駿稱，在周皓文寓所搜出3D打印機、1.9萬港元現金、一支罐裝聚氨酯樹脂、氧化鋁粉和鐵粉、內有次氯酸鈣粉末的膠袋，以及五金舖收據。庭上展示閉路電視截圖，周曾和首被告何卓為出入涉案大角嘴宏創方單位。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 186/22】