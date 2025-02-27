指港實行一國兩制 黎智英稱「我是香港人」

官：你是黃皮膚嗎？

黎：能判斷我是中國人？

控方昨就多篇《蘋果》文章及黎在個人訪談節目Live Chat with Jimmy Lai發表的言論等盤問。據控方資料，2020年8月18日黎在節目談到，讓人知道自己被「鎖上手銬」是好事，因可告知外界「我們正應對一個怎樣的政權」。黎確認，他在節目所指的政權為中共，重申當時覺得自己因政治被捕。

控方追問，警方是否沒表明以什麼罪名拘捕，黎回應稱，無論警方當時說什麼，他也相信自己是出於政治被捕，此想法「來自我良知的聲音」。控方質疑，黎將自己被「鎖上手銬」跟中共扣連，旨在散播恐懼，黎稱「我沒散播恐懼」。

同年11月20日，黎智英在另一集Live Chat稱，「我們只是想擺脫獨裁統治……成為我們所熱愛的國家的自由人民」。杜官關注黎所指的「獨裁統治」是什麼，黎說是中共。杜官追問黎是否希望擺脫中共，成為他所愛的國家的人民，黎答：「中共即中國，這與我們無關，只有中國人才能擺脫中共。」

指中共即中國 與我們無關

杜官聞言後指出「我們是中國人」；黎稱「我是香港人」，強調香港實行「一國兩制」。杜官再問「黎先生，你的皮膚是黃色嗎？」黎反問「我是黃皮膚，就能判斷我是中國人嗎？」杜官再強調「你是中國人」，黎說：「不，我是香港人。」法官李運騰向黎提及，黎曾表明反對港獨，黎答道：「但我認同一國兩制。」李官說「感到非常困惑」，同時着控方勿再深究。

在同一集Live Chat黎稱知道自己跟外國人談話或構成勾結，「但我必須堅持我們一直在做的事情，因為有很多人敬仰我」。黎庭上稱敬仰他的人包括「黃營」港人，亦涵蓋英美人士。控方問黎，美國時任國務卿蓬佩奧助理Mary Kissel是否敬仰他，黎說Kissel是朋友，相信對方敬仰自己。控方再問：「那麼蓬佩奧呢？」黎稱國安法實施後跟蓬佩奧談話或被視為勾結，他不會跟對方談話。黎重申國安法生效後不能以非法方式抗爭，「我們可以用情感、意志來抵抗」，而他不曾呼籲別人以情感抵抗。審訊今續。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）