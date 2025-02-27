用電子儀器啟動車輛 情侶涉15宗偷車被捕 手法首見 失車總值90萬起回5輛

新界北總區發現過去3個月區內偷車案增加，部分嚴重罪案例如毒品快餐車或三合會相關案件中亦有人使用報失車輛。警方調查後鎖定一名目標男子及收藏失車的地點，探員周一發現目標男子偕同女友在八鄉錦田準備登上一輛掛假牌私家車，立即將兩人截停，證實私家車周日已在牛頭角報失，二人涉嫌偷車及行使虛假文書被捕。警員並於車上檢獲一批偷車工具，包括槌仔、螺絲批及一部電子儀器。警方調查發現，兩人涉及去年8月至今年2月共15宗偷車案件，失車總值約90萬元，起回其中5輛失車。

被捕的37歲李姓男子報稱無業，疑有三合會背景，已被暫控一項盜竊、一項駕駛時沒有第三者保險及一項行使虛假文書，今日在粉嶺裁判法院提堂。被捕30歲女子報稱任職侍應，已獲准保釋候查，須於3月下旬向警方報到。警方初步相信被捕人將失車轉售。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培說，涉事電子儀器屬電腦配匙器，可啓動用遙控匙開門及着車，當電腦配匙器連接到車上診斷系統（OBD）時，匪徒可以解除車上防盜裝置。他提及早有科技可趁車主開門時收集電波，再藉機打開車門，後用涉案工具着車。李建議車主平時開車門前要留意四周，甚至可考慮加裝軚鎖。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑稱，涉事電子儀器通常由車房用於檢查及維修汽車，並非新技術。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676