明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

擅攜文件離收押所案 鄒家成及律師上訴 官指「無點頭」理據荒謬

【明報專訊】正因初選案服刑的鄒家成，前年還押時透過女律師將向申訴專員公署投訴的表格攜離收押所，與女律師同被裁定將未經授權的物品攜離監獄罪成，分別判監3天及罰款1800元。二人不服定罪上訴，昨日在高等法院聆訊。上訴方表示，女律師從鄒接收夾附表格的文件，未能肯定過程中她有無望向鄒和對他點頭。法官張慧玲質疑說法誤導和荒謬，稱閉路電視片段清晰可見其點頭，且鄒將東西「攝」入文件的動作不尋常，顯然想隱藏一些事。法官將於3個月內判決。

上訴人鄒家成（27歲）及女助理律師胡詠斯（30歲），被控於或約於2023年5月2日在香港將一份未經授權物品攜離監獄，即一份文件。鄒就定罪及刑期上訴，胡只就定罪上訴。

官睇片見點頭 上訴方：正常對話會如此

就涉案表格攜離監獄時是否獲授權物品，代表鄒家成的大律師譚俊傑主張，鄒經正式渠道向懲教人員索取投訴表格並填妥後，表格已獲授權，而《監獄規則》第47（4）條列明，若與指名人士通訊，「須」准許囚犯寫和發出信件，有必須的意思，《規例》其他同樣涉囚犯書寫和發出的決定則使用了「可」。

代表胡詠斯的資深大律師李定國稱，鄒將表格交給胡，再由胡帶離監獄的過程與裁判官接納的版本不一致，胡過程中無望過鄒，亦無在鄒將表格夾入文件、她取回文件後向鄒點頭。張官看畢閉路電視片段後質疑胡曾數次點頭。李定國確認胡曾數次點頭，但正常對話也會這樣做，不代表與將文件攜離監獄有關。張官回應稱，胡無在原審時作供，法庭要考慮的是裁判官之推論是否合理，稱胡無點頭和無望向鄒的說法誤導和荒謬，重申片段清晰可見。

律政司：信件繞過懲教署安檢鬼鬼祟祟

代表律政司的高級檢控官李庭偉陳辭稱，無論信件是否與指名人士溝通，須事先通知懲教署並獲批准，署方有權檢查，但本案是繞過安檢，可謂「鬼鬼祟祟」。張官表示，懲教人員會檢查信件有否夾附其他物件，但不會閱讀信件內容直至封口為止，而據懲教署內部指引，囚犯可選擇自行將信件封口，關注此舉會否未能「安檢」；李重申法例授權署方檢查。

【案件編號：HCMA 350/24】

相關字詞﹕上訴 鄒家成 未經授權的物品攜離監獄罪 助理律師

上 / 下一篇新聞

結合DeepSeek 港產AI冀年內公眾用 支援粵語 可撰法律文書作曲製影片
結合DeepSeek 港產AI冀年內公眾用 支援粵語 可撰法律文書作曲製影片
AI霍英東「自述」生平 王菲舊詞譜新曲
AI霍英東「自述」生平 王菲舊詞譜新曲
世界移動通訊大會下周辦 港24科企西班牙參展
世界移動通訊大會下周辦 港24科企西班牙參展
精進3公營屋項目拖欠薪金 6200伙完工未有期
精進3公營屋項目拖欠薪金 6200伙完工未有期
投標資格續停 申續牌近兩年未批
投標資格續停 申續牌近兩年未批
財政預算案今公布 擬增牛肉乾罰款「開源」
財政預算案今公布 擬增牛肉乾罰款「開源」
康城單位擅拆主力牆 承建商控兩罪5月再訊
康城單位擅拆主力牆 承建商控兩罪5月再訊
法律界談「大灣區律師」 信兩地涉外議題可合作
法律界談「大灣區律師」 信兩地涉外議題可合作
稱賣啟德門票 3人涉詐騙被捕 兩人無持有換票券 內地網續有放售門票
稱賣啟德門票 3人涉詐騙被捕 兩人無持有換票券 內地網續有放售門票
韓警拘本港航企職員 涉售韓星機票情報
韓警拘本港航企職員 涉售韓星機票情報
體育園「動感燈光」迎開幕
體育園「動感燈光」迎開幕
被指知悉《蘋果》作者煽動意圖 黎反諷控方「聰明」
被指知悉《蘋果》作者煽動意圖 黎反諷控方「聰明」
警檢4.3億元可卡因拘兩男 重半噸 混入橙汁冰偷運入境
警檢4.3億元可卡因拘兩男 重半噸 混入橙汁冰偷運入境
「機場大叔」否認非禮 5月訊
「機場大叔」否認非禮 5月訊
救援人員處理翻車 的士險撞上
救援人員處理翻車 的士險撞上
與前妻持物業須交回公屋 退休警提覆核稱已轉業權
與前妻持物業須交回公屋 退休警提覆核稱已轉業權
運輸工涉殺幼女 女友斥被告「不停傷害」女兒
運輸工涉殺幼女 女友斥被告「不停傷害」女兒
反恐第二案 第六被告稱涉案人曾商放彈分工
反恐第二案 第六被告稱涉案人曾商放彈分工
的士車隊星群、泰和料最先營運 下周政府啟動禮 議員盼車費低於網約車
的士車隊星群、泰和料最先營運 下周政府啟動禮 議員盼車費低於網約車
競委會贊成規管 鼓勵網約車的士競爭
競委會贊成規管 鼓勵網約車的士競爭
27年前串謀套丁 相思灣村民囚3月
27年前串謀套丁 相思灣村民囚3月
灣區熱搜：屈宏斌倡港金融升級 互補抓AI機遇 乘DeepSeek科技新浪潮 籲配合前海融入灣區
灣區熱搜：屈宏斌倡港金融升級 互補抓AI機遇 乘DeepSeek科技新浪潮 籲配合前海融入灣區
灣區熱搜：屈宏斌關注中國數十年 見證由製造邁向創造
灣區熱搜：屈宏斌關注中國數十年 見證由製造邁向創造
灣區熱搜：屈宏斌倡簡化通關及退休保障互通 促進人才往來
灣區熱搜：屈宏斌倡簡化通關及退休保障互通 促進人才往來
【Emily】新思維備戰立選 盼多取直選兩席 擬6月搞籌款晚宴 目標百萬元支持競選
【Emily】新思維備戰立選 盼多取直選兩席 擬6月搞籌款晚宴 目標百萬元支持競選
【Emily】首網上車牌拍賣 最平2000蚊成交
【Emily】首網上車牌拍賣 最平2000蚊成交
【Emily】養和心臟導管手術 李嘉誠資助6年惠百人
【Emily】養和心臟導管手術 李嘉誠資助6年惠百人
【Emily】工聯倡屯門搞漁人碼頭 太白海鮮舫「翻生」吸客
【Emily】工聯倡屯門搞漁人碼頭 太白海鮮舫「翻生」吸客
【Emily】民青局再推內地實習 可故宮熊貓基地返工
【Emily】民青局再推內地實習 可故宮熊貓基地返工
【Emily】民建聯訪新皇崗口岸 話大樓設計令人讚歎
【Emily】民建聯訪新皇崗口岸 話大樓設計令人讚歎