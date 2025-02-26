警檢4.3億元可卡因拘兩男 重半噸 混入橙汁冰偷運入境

兩名被捕男子分別23歲姓張及22歲姓黃，已被落案控以販運危險藥物罪名，今日在觀塘裁判法院提堂。

兩廿歲出頭青年收酬8萬至10萬

經網上搵快錢廣告招攬販毒

毒品調查科探員周日在將軍澳一個私樓單位埋伏，趁兩名目標男子步出時截查，在其中一人的斜孭袋搜獲一包重約2公斤的可卡因，隨即將兩人拘捕及押回單位搜查，再在屋內檢獲259包各重2公斤、共重518公斤的可卡因，市值合共約4.3億元。

警方經初步調查，相信該批可卡因從南美經海路貨運，隨機分散混入1500箱急凍橙汁冰當中偷運來港；販毒集團租用葵涌工廈單位，透過物流公司將抵港毒品運送到工廈拆貨，成員將可卡因取出，重新包裝成正常貨物，再轉運到私隱度高的住宅單位儲存及分銷。

毒品調查科總警司吳國章稱，兩名被捕人為朋友，無黑社會背景，相信他們透過網上搵快錢廣告被販毒集團招攬，收取8萬至10萬元報酬，負責管理毒品倉及派送的高風險角色，當他們被捕後，販毒集團便置之不理，之前承諾的報酬亦不會兌現，他們須獨自承擔刑責。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物最高可判罰款500萬元及終身監禁。