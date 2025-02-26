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港聞

港聞二

被指知悉《蘋果》作者煽動意圖 黎反諷控方「聰明」

【明報專訊】壹傳媒黎智英及蘋果日報公司涉串謀勾結外國勢力案昨踏入第138日審訊。控方向黎智英表示，《港區國安法》實施後，作者「一劍飄塵」在《蘋果》撰文稱「美國肯定會報復」等，指文章具煽動意圖。黎兩度反問，自己怎會知道作者意圖，並着「聰明」的主控告知如何了解作者想法。法官聞言後提醒黎勿發表「自作聰明」的評論，着黎只需回答同意與否，否則「我們明年仍會在這裏」。

官着勿爭論 否則「明年仍在這」

本案前天提早休庭，讓黎智英在庭內閱讀133篇並非出自他手筆的涉案文章，並判斷案發時有否讀過。黎昨在庭上確認，他會閱讀資深傳媒人區家麟和作家顏純鈎撰寫的所有文章，惟他在2020年底還押，而還押初期無法閱讀《蘋果》，因此無法肯定曾否閱讀當時刊出的涉案文章。

之後控方就多篇《港區國安法》實施後刊出的涉案《蘋果》文章盤問，包括2020年7月4日刊於論壇版、由作者「一劍飄塵」撰寫的〈槍桿下何來安居樂業？〉。據控方資料，「一劍飄塵」在文中寫道：「國安法的操作方式完全違背了一國兩制……美國肯定會報復直至取消香港自治待遇……香港還能保留國際金融中心地位嗎？失去這個地位，香港連深圳都不如……」

在控方盤問下，黎智英表示不完全同意上文內容，自言「無足夠知識」判斷香港會否變得比深圳更差，又稱不覺得美國會「報復」，因為當時美國沒有「受傷」，但同意美國會因應《國安法》改變對港政策。

此外，控方指出，黎智英知悉「一劍飄塵」透過上述文章引起他人對香港和中央政府的憎恨；黎否認稱，文章非出自他手筆，「我怎會知道他的想法？」若他知道對方內心所想，那會令人驚詫。

控方另指，文章會激起他人循非法方式改變依法制定事宜。黎智英反問控方：「我怎會知道？我怎會知道？請告訴我……因為你太聰明了。」法官李素蘭聞言後提醒黎勿發表「自作聰明」的評論；法官李運騰亦說，黎只需答同意與否，「如果你再這樣下去，我們明年仍會在這裏」。

黎：沒想過文章有國安風險

之後控方續問，上述文章發表後，黎有否透過時任《蘋果》論壇版主管楊清奇，着「一劍飄塵」勿再撰寫觸及制裁和敵對行動的文章？黎聞言後即反問，「制裁一詞在哪裏？」在控方和法官李運騰追問下，黎終表示，沒想過上述文章有觸犯《國安法》風險，因此無透過楊清奇要求「一劍飄塵」勿再撰寫同類文章。審訊今續。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）

相關字詞﹕蘋果日報 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 串謀發布煽動刊物罪 黎智英案 港區國安法

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