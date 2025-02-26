韓警拘本港航企職員 涉售韓星機票情報

港航：無員工涉案

首爾警察廳網絡搜查隊表示，一名居港及在香港某航空公司任職的30餘歲女子，過去兩年通過業務用系統檢索全球航班資料，蒐集包括BTS等數十名韓國演藝人乘搭航班的約1000宗情報，出售牟利，涉違韓國《情報通網法》，該罪一旦罪成最高可判監3年及罰款3000萬韓圜（約16萬港元）。韓國警方稱，被捕人供稱當初是受熟人所託犯事，其後開始用情報賺錢。

兩年千宗情報牟利5萬

據《朝鮮日報》報道引述警方消息人士稱，疑犯以輸入藝人真名、出生日期等方式，獲取乘搭飛機情報，每次販賣可獲3萬至4萬韓圜，BTS等著名藝人或是有飛機座位等具體情報叫價更貴。

BTS所屬事務所HYBE自前年成立工作小組，追查不法買賣藝人航班情報案件，去年6月向警方提供資料舉報。警方當時調查顯示，涉案人通過網上聊天室或即時通訊軟件等販賣資訊，買入情報者會選乘搭接近藝人的同一班機和鄰座，亦有人會擅自更改藝人座位和飲食，又或取消預訂，對藝人和娛樂公司造成損失和營運干擾。