明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

韓警拘本港航企職員 涉售韓星機票情報

【明報專訊】一名任職本港航空公司的女職員，涉嫌不法蒐集及出售男團「防彈少年團」（BTS）等數十名韓流偶像的機票情報牟利，涉款逾1000萬韓圜（逾5萬港元），日前被韓國警方拘捕。韓國警方稱仍在調查其他涉案人，不排除再有人被捕。本報昨晚分別向香港航空、香港快運、國泰航空及大灣區航空查詢，其中港航回覆查詢稱無員工涉案，強調公司一貫嚴格保障乘客私隱，並要求所有員工恪守相關法規及公司內部守則，港航亦認為有關媒體報道不準確。

港航：無員工涉案

首爾警察廳網絡搜查隊表示，一名居港及在香港某航空公司任職的30餘歲女子，過去兩年通過業務用系統檢索全球航班資料，蒐集包括BTS等數十名韓國演藝人乘搭航班的約1000宗情報，出售牟利，涉違韓國《情報通網法》，該罪一旦罪成最高可判監3年及罰款3000萬韓圜（約16萬港元）。韓國警方稱，被捕人供稱當初是受熟人所託犯事，其後開始用情報賺錢。

兩年千宗情報牟利5萬

據《朝鮮日報》報道引述警方消息人士稱，疑犯以輸入藝人真名、出生日期等方式，獲取乘搭飛機情報，每次販賣可獲3萬至4萬韓圜，BTS等著名藝人或是有飛機座位等具體情報叫價更貴。

BTS所屬事務所HYBE自前年成立工作小組，追查不法買賣藝人航班情報案件，去年6月向警方提供資料舉報。警方當時調查顯示，涉案人通過網上聊天室或即時通訊軟件等販賣資訊，買入情報者會選乘搭接近藝人的同一班機和鄰座，亦有人會擅自更改藝人座位和飲食，又或取消預訂，對藝人和娛樂公司造成損失和營運干擾。

相關字詞﹕粉絲 追星 航班資料 藝人 航空公司 防彈少年團（BTS） 韓星 韓流

上 / 下一篇新聞

結合DeepSeek 港產AI冀年內公眾用 支援粵語 可撰法律文書作曲製影片
結合DeepSeek 港產AI冀年內公眾用 支援粵語 可撰法律文書作曲製影片
AI霍英東「自述」生平 王菲舊詞譜新曲
AI霍英東「自述」生平 王菲舊詞譜新曲
世界移動通訊大會下周辦 港24科企西班牙參展
世界移動通訊大會下周辦 港24科企西班牙參展
精進3公營屋項目拖欠薪金 6200伙完工未有期
精進3公營屋項目拖欠薪金 6200伙完工未有期
投標資格續停 申續牌近兩年未批
投標資格續停 申續牌近兩年未批
財政預算案今公布 擬增牛肉乾罰款「開源」
財政預算案今公布 擬增牛肉乾罰款「開源」
康城單位擅拆主力牆 承建商控兩罪5月再訊
康城單位擅拆主力牆 承建商控兩罪5月再訊
法律界談「大灣區律師」 信兩地涉外議題可合作
法律界談「大灣區律師」 信兩地涉外議題可合作
稱賣啟德門票 3人涉詐騙被捕 兩人無持有換票券 內地網續有放售門票
稱賣啟德門票 3人涉詐騙被捕 兩人無持有換票券 內地網續有放售門票
體育園「動感燈光」迎開幕
體育園「動感燈光」迎開幕
被指知悉《蘋果》作者煽動意圖 黎反諷控方「聰明」
被指知悉《蘋果》作者煽動意圖 黎反諷控方「聰明」
警檢4.3億元可卡因拘兩男 重半噸 混入橙汁冰偷運入境
警檢4.3億元可卡因拘兩男 重半噸 混入橙汁冰偷運入境
擅攜文件離收押所案 鄒家成及律師上訴 官指「無點頭」理據荒謬
擅攜文件離收押所案 鄒家成及律師上訴 官指「無點頭」理據荒謬
「機場大叔」否認非禮 5月訊
「機場大叔」否認非禮 5月訊
救援人員處理翻車 的士險撞上
救援人員處理翻車 的士險撞上
與前妻持物業須交回公屋 退休警提覆核稱已轉業權
與前妻持物業須交回公屋 退休警提覆核稱已轉業權
運輸工涉殺幼女 女友斥被告「不停傷害」女兒
運輸工涉殺幼女 女友斥被告「不停傷害」女兒
反恐第二案 第六被告稱涉案人曾商放彈分工
反恐第二案 第六被告稱涉案人曾商放彈分工
的士車隊星群、泰和料最先營運 下周政府啟動禮 議員盼車費低於網約車
的士車隊星群、泰和料最先營運 下周政府啟動禮 議員盼車費低於網約車
競委會贊成規管 鼓勵網約車的士競爭
競委會贊成規管 鼓勵網約車的士競爭
27年前串謀套丁 相思灣村民囚3月
27年前串謀套丁 相思灣村民囚3月
灣區熱搜：屈宏斌倡港金融升級 互補抓AI機遇 乘DeepSeek科技新浪潮 籲配合前海融入灣區
灣區熱搜：屈宏斌倡港金融升級 互補抓AI機遇 乘DeepSeek科技新浪潮 籲配合前海融入灣區
灣區熱搜：屈宏斌關注中國數十年 見證由製造邁向創造
灣區熱搜：屈宏斌關注中國數十年 見證由製造邁向創造
灣區熱搜：屈宏斌倡簡化通關及退休保障互通 促進人才往來
灣區熱搜：屈宏斌倡簡化通關及退休保障互通 促進人才往來
【Emily】新思維備戰立選 盼多取直選兩席 擬6月搞籌款晚宴 目標百萬元支持競選
【Emily】新思維備戰立選 盼多取直選兩席 擬6月搞籌款晚宴 目標百萬元支持競選
【Emily】首網上車牌拍賣 最平2000蚊成交
【Emily】首網上車牌拍賣 最平2000蚊成交
【Emily】養和心臟導管手術 李嘉誠資助6年惠百人
【Emily】養和心臟導管手術 李嘉誠資助6年惠百人
【Emily】工聯倡屯門搞漁人碼頭 太白海鮮舫「翻生」吸客
【Emily】工聯倡屯門搞漁人碼頭 太白海鮮舫「翻生」吸客
【Emily】民青局再推內地實習 可故宮熊貓基地返工
【Emily】民青局再推內地實習 可故宮熊貓基地返工
【Emily】民建聯訪新皇崗口岸 話大樓設計令人讚歎
【Emily】民建聯訪新皇崗口岸 話大樓設計令人讚歎