稱賣啟德門票 3人涉詐騙被捕 兩人無持有換票券 內地網續有放售門票

有稱「包廂票」叫2000人幣

本報於門票換領券發售當日發現，內地二手商品平台「閑魚」有不少人放售，至昨晚仍有售，價錢由200元人民幣（約214港元）至最高2000元人民幣（約2144港元）不等，其中售2000人民幣的賣家聲稱「包廂票」，可在開幕禮當日在場館交收。

拍賣平台Carousell於門票公售當日有不少人放售及徵求門票，疑有炒賣，一度有人開價2000元一張，是原價199倍。本報昨日再瀏覽該拍賣平台，相關放售及徵求門票帖文已不存在。

3名被捕人士年齡介乎16至33歲，報稱為學生及化妝師，3人已獲准保釋，須於3月下旬向警方報到。東九龍總區刑事部警司黃奕隆表示，警方上周五接報指有人在網上買賣平台以高於原價出售開幕禮門票，每張標價100至2000元。黃說，警方前晚拘捕3人後，在他們的手機發現轉售門票平台的資料，但不便透露涉事轉售平台，又指3人均未達成任何交易。

換票時核對身分 入場時毋須

體育專員蔡健斌表示，已售出的電子換領券採用實名制，持券者可在本周四、五（27至28日）換領實體門票，換票時會核對身分。問及如何防止有人領票後再轉售，蔡健斌稱容許市民取票後轉贈家人，入場時不會「對名」。

署理總督察劉啟彥提醒，假扮賣家、先收款後出售根本不存在的門票或假門票，有可能觸犯《盜竊罪條例》，一經定罪最高可處監禁10年。劉續稱，在實名登記下，以高於原價出售門票可能違反《盜竊罪條例》下的欺詐罪，一經定罪可處監禁14年；而以高於原價出售門票亦有機會違反《公眾娛樂場所條例》下的「對未獲授權而售賣門票的限制」，一經定罪可罰款2000元。

立法會議員鄭泳舜表示，體育園距離正式開幕尚有數天，不排除黃牛票等不法行為可能繼續發生，建議警方透過「放蛇」等不同途徑打擊網上「黃牛」等不法行為。