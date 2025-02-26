法律界談「大灣區律師」 信兩地涉外議題可合作

湯文龍：港有普通法訓練 角色獨特

律師會會長湯文龍昨在亞洲國際法律研究院研討會說，內地及香港律師服務的市場有別，兩者並非競爭關係，尤其香港律師有普通法訓練，「我們做不到他們做的，他們也做不到我們所做的」。他說，雖有內地律師來港取得執業資格，但目前在內地處理涉及國外法律工作的律師僅約1萬人，在內地不算多，認為香港在處理涉外法律工作仍有獨特角色。

出席同一研討會的大律師公會主席毛樂禮說，實事求是而言，持有大灣區律師資格未必即時吸引到更多業務，認為香港律師及大灣區律師需在涉外國或境外案件上合作。他表示，雙方合作需互相妥協及持開放態度，舉例指很多跨境爭議總有人認為自己的方法最好或擁有話事權，但他認為各方都要嘗試明白如何合作。

毛樂禮：多了仲裁選用內地法

毛樂禮又說，近年本港除了涉香港、英國或其他普通法地區的仲裁案件，也多了以內地法律作為適用法律的仲裁案件，同時有更多資歷豐富的內地律師來港。據香港國際仲裁中心2024年統計，香港及英國法律是最常被當事人選為仲裁適用法，內地法排第三。

另外湯文龍說，出訪外地時經常被問及有關香港或一國兩制的基本問題，他都要解釋香港與內地之間制度有別，包括普通法及內地法官不在港審案。他透露，律師會今年將申辦國際法律監管者會議（ICLR），是該會議首次在港舉行，相信有助解釋香港普通法制度。