明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

法律界談「大灣區律師」 信兩地涉外議題可合作

【明報專訊】政府及內地推動「大灣區律師」執業發展，兩個本港法律專業團體均認為，兩地律師並非競爭關係，有合作空間一同處理涉及國外的法律議題。

湯文龍：港有普通法訓練 角色獨特

律師會會長湯文龍昨在亞洲國際法律研究院研討會說，內地及香港律師服務的市場有別，兩者並非競爭關係，尤其香港律師有普通法訓練，「我們做不到他們做的，他們也做不到我們所做的」。他說，雖有內地律師來港取得執業資格，但目前在內地處理涉及國外法律工作的律師僅約1萬人，在內地不算多，認為香港在處理涉外法律工作仍有獨特角色。

出席同一研討會的大律師公會主席毛樂禮說，實事求是而言，持有大灣區律師資格未必即時吸引到更多業務，認為香港律師及大灣區律師需在涉外國或境外案件上合作。他表示，雙方合作需互相妥協及持開放態度，舉例指很多跨境爭議總有人認為自己的方法最好或擁有話事權，但他認為各方都要嘗試明白如何合作。

毛樂禮：多了仲裁選用內地法

毛樂禮又說，近年本港除了涉香港、英國或其他普通法地區的仲裁案件，也多了以內地法律作為適用法律的仲裁案件，同時有更多資歷豐富的內地律師來港。據香港國際仲裁中心2024年統計，香港及英國法律是最常被當事人選為仲裁適用法，內地法排第三。

另外湯文龍說，出訪外地時經常被問及有關香港或一國兩制的基本問題，他都要解釋香港與內地之間制度有別，包括普通法及內地法官不在港審案。他透露，律師會今年將申辦國際法律監管者會議（ICLR），是該會議首次在港舉行，相信有助解釋香港普通法制度。

上 / 下一篇新聞

結合DeepSeek 港產AI冀年內公眾用 支援粵語 可撰法律文書作曲製影片
結合DeepSeek 港產AI冀年內公眾用 支援粵語 可撰法律文書作曲製影片
AI霍英東「自述」生平 王菲舊詞譜新曲
AI霍英東「自述」生平 王菲舊詞譜新曲
世界移動通訊大會下周辦 港24科企西班牙參展
世界移動通訊大會下周辦 港24科企西班牙參展
精進3公營屋項目拖欠薪金 6200伙完工未有期
精進3公營屋項目拖欠薪金 6200伙完工未有期
投標資格續停 申續牌近兩年未批
投標資格續停 申續牌近兩年未批
財政預算案今公布 擬增牛肉乾罰款「開源」
財政預算案今公布 擬增牛肉乾罰款「開源」
康城單位擅拆主力牆 承建商控兩罪5月再訊
康城單位擅拆主力牆 承建商控兩罪5月再訊
稱賣啟德門票 3人涉詐騙被捕 兩人無持有換票券 內地網續有放售門票
稱賣啟德門票 3人涉詐騙被捕 兩人無持有換票券 內地網續有放售門票
韓警拘本港航企職員 涉售韓星機票情報
韓警拘本港航企職員 涉售韓星機票情報
體育園「動感燈光」迎開幕
體育園「動感燈光」迎開幕
被指知悉《蘋果》作者煽動意圖 黎反諷控方「聰明」
被指知悉《蘋果》作者煽動意圖 黎反諷控方「聰明」
警檢4.3億元可卡因拘兩男 重半噸 混入橙汁冰偷運入境
警檢4.3億元可卡因拘兩男 重半噸 混入橙汁冰偷運入境
擅攜文件離收押所案 鄒家成及律師上訴 官指「無點頭」理據荒謬
擅攜文件離收押所案 鄒家成及律師上訴 官指「無點頭」理據荒謬
「機場大叔」否認非禮 5月訊
「機場大叔」否認非禮 5月訊
救援人員處理翻車 的士險撞上
救援人員處理翻車 的士險撞上
與前妻持物業須交回公屋 退休警提覆核稱已轉業權
與前妻持物業須交回公屋 退休警提覆核稱已轉業權
運輸工涉殺幼女 女友斥被告「不停傷害」女兒
運輸工涉殺幼女 女友斥被告「不停傷害」女兒
反恐第二案 第六被告稱涉案人曾商放彈分工
反恐第二案 第六被告稱涉案人曾商放彈分工
的士車隊星群、泰和料最先營運 下周政府啟動禮 議員盼車費低於網約車
的士車隊星群、泰和料最先營運 下周政府啟動禮 議員盼車費低於網約車
競委會贊成規管 鼓勵網約車的士競爭
競委會贊成規管 鼓勵網約車的士競爭
27年前串謀套丁 相思灣村民囚3月
27年前串謀套丁 相思灣村民囚3月
灣區熱搜：屈宏斌倡港金融升級 互補抓AI機遇 乘DeepSeek科技新浪潮 籲配合前海融入灣區
灣區熱搜：屈宏斌倡港金融升級 互補抓AI機遇 乘DeepSeek科技新浪潮 籲配合前海融入灣區
灣區熱搜：屈宏斌關注中國數十年 見證由製造邁向創造
灣區熱搜：屈宏斌關注中國數十年 見證由製造邁向創造
灣區熱搜：屈宏斌倡簡化通關及退休保障互通 促進人才往來
灣區熱搜：屈宏斌倡簡化通關及退休保障互通 促進人才往來
【Emily】新思維備戰立選 盼多取直選兩席 擬6月搞籌款晚宴 目標百萬元支持競選
【Emily】新思維備戰立選 盼多取直選兩席 擬6月搞籌款晚宴 目標百萬元支持競選
【Emily】首網上車牌拍賣 最平2000蚊成交
【Emily】首網上車牌拍賣 最平2000蚊成交
【Emily】養和心臟導管手術 李嘉誠資助6年惠百人
【Emily】養和心臟導管手術 李嘉誠資助6年惠百人
【Emily】工聯倡屯門搞漁人碼頭 太白海鮮舫「翻生」吸客
【Emily】工聯倡屯門搞漁人碼頭 太白海鮮舫「翻生」吸客
【Emily】民青局再推內地實習 可故宮熊貓基地返工
【Emily】民青局再推內地實習 可故宮熊貓基地返工
【Emily】民建聯訪新皇崗口岸 話大樓設計令人讚歎
【Emily】民建聯訪新皇崗口岸 話大樓設計令人讚歎