財政預算案今公布 擬增牛肉乾罰款「開源」

陳茂波今早在立法會發表《財政預算案》，其演辭及其他資料會在預算案網頁同步發放，供市民網上瀏覽，市民亦可在網頁收看相關記者會、電視論壇及電台節目的現場直播。預算案演辭文本將在20個民政諮詢中心派發，政府辦公大樓、公共圖書館、博物館及公共屋邨商場亦會派發摘要單張。

研准籃球博彩 料庫房年增15億

政府面臨連續第三年財赤。對於增加定額罰款金額，中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，對增加衝紅燈罰款無太大意見，因的確是不應犯的罪行，但對增加違例泊車罰款有保留。他說本港泊車位嚴重不足，車主有時無位泊車才「被迫」違泊，指當局增罰款同時亦須增泊車位。

另外據悉，預算案將為籃球博彩「開綠燈」，預料馬會每年可為庫房增加15億元收入。

部門開支未來兩年擬省2%

陳茂波本月初曾稱教育及醫療支出「有節約空間」，舉例新冠疫情後有較大空間壓縮醫療開支，而本港大學有一定財政儲備，未來要善用儲備並開拓收入，讓政府有兩三年時間鞏固財政。陳早前又透露，預算案將提出加強版財政整合策略；據悉他已指示政府各部門，除了本財政年度節省1%開支，未來兩個年度每年要節省2%部門開支。

至於社會關注的2元乘車優惠計劃，預算案料將交代檢討細節，早前有消息透露政府擬維持受惠人士資格，但限制每人每月乘240程，10元以上車資以兩折計算，但各大政黨都有保留；另一社會關注的公務員凍薪或減薪問題，今日亦會交代。

明報記者