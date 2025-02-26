投標資格續停 申續牌近兩年未批

發展局：正審視資料 其間規管依然

發展局昨日回覆本報表示，精進建築現仍被暫停其所有工務工程類別的投標資格，局方正按機制審視有關個案的進一步資料，其間相關規管行動依然有效。

屋宇署表示，一般而言，該署處理承建商續期申請時，如申請人有涉及地盤安全、技術或管理不足等原因而被暫停競投工務工程的紀錄，或有觸犯涉及嚴重勞工安全罪行而被定罪的紀錄，又或曾涉及與建築工程有關的死亡事故，儘管尚未被定罪，該申請會轉交承建商註冊事務委員會（委員會）做面試及評審，由委員會提供意見以協助屋宇署考慮是否接受申請。根據現行制度，申請人須有最少一名適任的獲授權簽署人，如申請人為法團 ，亦須有最少一名適任的技術董事，方予考慮其註冊續期申請。

此外，精進建築去年12月底遭工程公司入稟高院呈請清盤，且去年11月捲入欠薪風波，有二判工人稱被精進建築拖欠薪金兩個月，涉額近1000萬元。至於因安達臣道地盤事故被控誤殺的精進建築時任項目經理，案件今年4月10日再處理交付高院程序，該經理續准保釋。