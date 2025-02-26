明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

投標資格續停 申續牌近兩年未批

【明報專訊】牽涉2022年安達臣道地盤天秤倒塌3死意外、2023年油麻地地盤工人墮下身亡的「精進建築有限公司」，正被發展局暫停投標資格，原定直至去年12月31日，局方早前改為「直至另行通告」。另外，精進建築「一般建築承建商」註冊2023年4月已屆滿，屋宇署昨日回覆稱，該署正按機制處理其註冊續期申請，並已轉介承建商註冊事務委員會做面試及評審，再由屋宇署按委員會建議審慎決定是否批准續期；由於續期申請正在處理，現階段不宜評論或補充。

發展局：正審視資料 其間規管依然

發展局昨日回覆本報表示，精進建築現仍被暫停其所有工務工程類別的投標資格，局方正按機制審視有關個案的進一步資料，其間相關規管行動依然有效。

屋宇署表示，一般而言，該署處理承建商續期申請時，如申請人有涉及地盤安全、技術或管理不足等原因而被暫停競投工務工程的紀錄，或有觸犯涉及嚴重勞工安全罪行而被定罪的紀錄，又或曾涉及與建築工程有關的死亡事故，儘管尚未被定罪，該申請會轉交承建商註冊事務委員會（委員會）做面試及評審，由委員會提供意見以協助屋宇署考慮是否接受申請。根據現行制度，申請人須有最少一名適任的獲授權簽署人，如申請人為法團 ，亦須有最少一名適任的技術董事，方予考慮其註冊續期申請。

此外，精進建築去年12月底遭工程公司入稟高院呈請清盤，且去年11月捲入欠薪風波，有二判工人稱被精進建築拖欠薪金兩個月，涉額近1000萬元。至於因安達臣道地盤事故被控誤殺的精進建築時任項目經理，案件今年4月10日再處理交付高院程序，該經理續准保釋。

相關字詞﹕精進建築有限公司

上 / 下一篇新聞

結合DeepSeek 港產AI冀年內公眾用 支援粵語 可撰法律文書作曲製影片
結合DeepSeek 港產AI冀年內公眾用 支援粵語 可撰法律文書作曲製影片
AI霍英東「自述」生平 王菲舊詞譜新曲
AI霍英東「自述」生平 王菲舊詞譜新曲
世界移動通訊大會下周辦 港24科企西班牙參展
世界移動通訊大會下周辦 港24科企西班牙參展
精進3公營屋項目拖欠薪金 6200伙完工未有期
精進3公營屋項目拖欠薪金 6200伙完工未有期
財政預算案今公布 擬增牛肉乾罰款「開源」
財政預算案今公布 擬增牛肉乾罰款「開源」
康城單位擅拆主力牆 承建商控兩罪5月再訊
康城單位擅拆主力牆 承建商控兩罪5月再訊
法律界談「大灣區律師」 信兩地涉外議題可合作
法律界談「大灣區律師」 信兩地涉外議題可合作
稱賣啟德門票 3人涉詐騙被捕 兩人無持有換票券 內地網續有放售門票
稱賣啟德門票 3人涉詐騙被捕 兩人無持有換票券 內地網續有放售門票
韓警拘本港航企職員 涉售韓星機票情報
韓警拘本港航企職員 涉售韓星機票情報
體育園「動感燈光」迎開幕
體育園「動感燈光」迎開幕
被指知悉《蘋果》作者煽動意圖 黎反諷控方「聰明」
被指知悉《蘋果》作者煽動意圖 黎反諷控方「聰明」
警檢4.3億元可卡因拘兩男 重半噸 混入橙汁冰偷運入境
警檢4.3億元可卡因拘兩男 重半噸 混入橙汁冰偷運入境
擅攜文件離收押所案 鄒家成及律師上訴 官指「無點頭」理據荒謬
擅攜文件離收押所案 鄒家成及律師上訴 官指「無點頭」理據荒謬
「機場大叔」否認非禮 5月訊
「機場大叔」否認非禮 5月訊
救援人員處理翻車 的士險撞上
救援人員處理翻車 的士險撞上
與前妻持物業須交回公屋 退休警提覆核稱已轉業權
與前妻持物業須交回公屋 退休警提覆核稱已轉業權
運輸工涉殺幼女 女友斥被告「不停傷害」女兒
運輸工涉殺幼女 女友斥被告「不停傷害」女兒
反恐第二案 第六被告稱涉案人曾商放彈分工
反恐第二案 第六被告稱涉案人曾商放彈分工
的士車隊星群、泰和料最先營運 下周政府啟動禮 議員盼車費低於網約車
的士車隊星群、泰和料最先營運 下周政府啟動禮 議員盼車費低於網約車
競委會贊成規管 鼓勵網約車的士競爭
競委會贊成規管 鼓勵網約車的士競爭
27年前串謀套丁 相思灣村民囚3月
27年前串謀套丁 相思灣村民囚3月
灣區熱搜：屈宏斌倡港金融升級 互補抓AI機遇 乘DeepSeek科技新浪潮 籲配合前海融入灣區
灣區熱搜：屈宏斌倡港金融升級 互補抓AI機遇 乘DeepSeek科技新浪潮 籲配合前海融入灣區
灣區熱搜：屈宏斌關注中國數十年 見證由製造邁向創造
灣區熱搜：屈宏斌關注中國數十年 見證由製造邁向創造
灣區熱搜：屈宏斌倡簡化通關及退休保障互通 促進人才往來
灣區熱搜：屈宏斌倡簡化通關及退休保障互通 促進人才往來
【Emily】新思維備戰立選 盼多取直選兩席 擬6月搞籌款晚宴 目標百萬元支持競選
【Emily】新思維備戰立選 盼多取直選兩席 擬6月搞籌款晚宴 目標百萬元支持競選
【Emily】首網上車牌拍賣 最平2000蚊成交
【Emily】首網上車牌拍賣 最平2000蚊成交
【Emily】養和心臟導管手術 李嘉誠資助6年惠百人
【Emily】養和心臟導管手術 李嘉誠資助6年惠百人
【Emily】工聯倡屯門搞漁人碼頭 太白海鮮舫「翻生」吸客
【Emily】工聯倡屯門搞漁人碼頭 太白海鮮舫「翻生」吸客
【Emily】民青局再推內地實習 可故宮熊貓基地返工
【Emily】民青局再推內地實習 可故宮熊貓基地返工
【Emily】民建聯訪新皇崗口岸 話大樓設計令人讚歎
【Emily】民建聯訪新皇崗口岸 話大樓設計令人讚歎