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港聞二

精進3公營屋項目拖欠薪金 6200伙完工未有期

【明報專訊】近年牽涉多宗工業意外的「精進建築有限公司」，所承建的3個公營房屋項目去年底均涉拖欠工人薪金，施工受阻，涉逾7600伙。其中房委會上周回覆屯門區議會查詢稱，原預計2024年完工、涉約1000伙的屯門滿田邨，去年第四季因欠薪致地盤工人不足，工程延誤，未提何時完工；涉約5200伙的東涌雋東邨亦原定2024/25年度完工。房委會昨晚回覆本報表示，兩項工程近月因拖欠工人薪金，施工人數不足、進度緩慢，房屋署正督促精進採取措施，盡快回復進度；工程團隊正審視工程，將「適時更新」兩者完工日期。

被問上述公屋工程延誤會否影響輪候冊編配進度，房委會稱取決於多項因素，包括各公屋選區內同一類別家庭人數的申請數目、各區新建成和回收公屋單位的供應量等，均會令個別區域申請者的輪候時間不同。

安達臣道項目同缺人手 消息：房協密切監察

至於曾發生塌天秤3死意外、涉約1400伙資助出售房屋的觀塘安達臣道R2-2項目，房協早前已宣布預計落成時間由2025年延至2026年，房協發言人昨說無補充。不過據了解，該項目雖有施工，但工人不足，進度受阻，消息稱房協正密切監察工程進展，不排除採取進一步行動。

記者昨午致電精進建築母公司興聯集團的總經理周暢光查詢，周着記者以電郵方式查詢，記者遂向興聯集團查詢上述3個項目最新進展，截稿前未有回覆。

滿田邨延又延 房委：暫無預派安排

房委會去信屯門區議會社會福利及房屋委員會提及，滿田邨原預計2024年完工，精進建築2022年9月發生塌天秤意外，項目一度全面停止地盤天秤運作做檢測，加上惡劣天氣及新冠疫情令物料及勞工供應受阻，令進度受影響，故完工期改至2024/25年度；惟2024年第四季起精進建築出現拖欠薪金事件，工程再延誤。

房委會續稱，滿田邨暫無預派安排，入伙紙將於落成後3個月內發出，隨即替獲編配租戶辦理入伙手續，而該邨的四層社區健康中心和一層長者宿位，落成後分別交醫管局和社署管理。

香港建造業總工會理事長周思傑稱，據工會了解，精進建築去年所涉欠薪情况大部分已解決，工會未接新欠薪求助。他指精進建築因涉工業意外，牌照問題未解決，加上去年爆出多宗欠薪，對其業內口碑有負面影響，料未來或難接新工程。

立法會議員梁文廣表示，據他了解滿田邨工程已完成約八成，認為房委會需審慎考慮撤換總承建商，令工程可在半年至一年內完成，否則擔心拖延更久。他又指有關決定要平衡二判及三判工人權益，因他們或面對追討欠薪情况。

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