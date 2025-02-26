世界移動通訊大會下周辦 港24科企西班牙參展

MWC下周一至周四在西班牙舉辦，今年吸引約2700名展覽商參加，預計逾10.1萬業內人士參觀。

參展商雲合科技有限公司將展出AR實境結合醫療診治的技術。該公司行政總裁施君易稱，以往醫生將病人手術部位3D打印供練習，單是繪圖或需五六日，現時透過AI生成全像投影圖只需30分鐘，投影圖可藉AR眼鏡觀察，毋須再打印模型。他又說，投影圖可投射在病人身體，應用在骨科腫瘤手術，醫生按投影圖施刀，舉例稱切除腫瘤並安裝鈦金屬架手術原需五六小時，該技術可將手術縮短約1小時。

AR糅合投影 手術練習實戰同加快

參展商GoGoChart Technology則介紹營銷策劃管理平台AppAura，其創辦人及行政總裁魯曉聚稱，平台使用AI協助營銷公司自行在蘋果等與公司合作的平台落廣告，免卻聘請人手落廣告的成本，冀吸引當地的營銷、投資公司等。

年初美參展 科技園稱中美關係憂慮不大

科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤稱，今年初曾與45間科學園公司到美國出席消費電子展（CES），吸引逾1.6萬人觀覽香港攤位，促成約1.1億元生意額，今次赴西班牙參展則不會設定目標生意額。被問到會否憂慮歐洲國家對香港或內地技術有疑慮，粘清澤表示，參考CES經驗，外界雖顧慮中美關係，但本港初創在美國非常受歡迎，只要本港研發產品有價值，「不會有太大的憂慮」。