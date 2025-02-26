明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

世界移動通訊大會下周辦 港24科企西班牙參展

【明報專訊】香港科技園公司與貿發局下周將帶領本港24間科企到西班牙出席世界移動通訊大會2025（MWC），本港參展攤位涵蓋人工智能與數據、數碼轉型等主題。有參展商將展示AR實境結合醫療診治技術——醫生以往利用病人的身體掃描等數據，3D打印出模型練習手術，但需花大量工時和打印成本，難以普及，今次技術以AI將數據轉化為全像投影圖，毋須打印，醫生可直接在AR眼鏡內瀏覽，投影圖甚至可投放在病人身體以便施刀。

MWC下周一至周四在西班牙舉辦，今年吸引約2700名展覽商參加，預計逾10.1萬業內人士參觀。

參展商雲合科技有限公司將展出AR實境結合醫療診治的技術。該公司行政總裁施君易稱，以往醫生將病人手術部位3D打印供練習，單是繪圖或需五六日，現時透過AI生成全像投影圖只需30分鐘，投影圖可藉AR眼鏡觀察，毋須再打印模型。他又說，投影圖可投射在病人身體，應用在骨科腫瘤手術，醫生按投影圖施刀，舉例稱切除腫瘤並安裝鈦金屬架手術原需五六小時，該技術可將手術縮短約1小時。

AR糅合投影 手術練習實戰同加快

參展商GoGoChart Technology則介紹營銷策劃管理平台AppAura，其創辦人及行政總裁魯曉聚稱，平台使用AI協助營銷公司自行在蘋果等與公司合作的平台落廣告，免卻聘請人手落廣告的成本，冀吸引當地的營銷、投資公司等。

年初美參展 科技園稱中美關係憂慮不大

科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤稱，今年初曾與45間科學園公司到美國出席消費電子展（CES），吸引逾1.6萬人觀覽香港攤位，促成約1.1億元生意額，今次赴西班牙參展則不會設定目標生意額。被問到會否憂慮歐洲國家對香港或內地技術有疑慮，粘清澤表示，參考CES經驗，外界雖顧慮中美關係，但本港初創在美國非常受歡迎，只要本港研發產品有價值，「不會有太大的憂慮」。

上 / 下一篇新聞

結合DeepSeek 港產AI冀年內公眾用 支援粵語 可撰法律文書作曲製影片
結合DeepSeek 港產AI冀年內公眾用 支援粵語 可撰法律文書作曲製影片
AI霍英東「自述」生平 王菲舊詞譜新曲
AI霍英東「自述」生平 王菲舊詞譜新曲
精進3公營屋項目拖欠薪金 6200伙完工未有期
精進3公營屋項目拖欠薪金 6200伙完工未有期
投標資格續停 申續牌近兩年未批
投標資格續停 申續牌近兩年未批
財政預算案今公布 擬增牛肉乾罰款「開源」
財政預算案今公布 擬增牛肉乾罰款「開源」
康城單位擅拆主力牆 承建商控兩罪5月再訊
康城單位擅拆主力牆 承建商控兩罪5月再訊
法律界談「大灣區律師」 信兩地涉外議題可合作
法律界談「大灣區律師」 信兩地涉外議題可合作
稱賣啟德門票 3人涉詐騙被捕 兩人無持有換票券 內地網續有放售門票
稱賣啟德門票 3人涉詐騙被捕 兩人無持有換票券 內地網續有放售門票
韓警拘本港航企職員 涉售韓星機票情報
韓警拘本港航企職員 涉售韓星機票情報
體育園「動感燈光」迎開幕
體育園「動感燈光」迎開幕
被指知悉《蘋果》作者煽動意圖 黎反諷控方「聰明」
被指知悉《蘋果》作者煽動意圖 黎反諷控方「聰明」
警檢4.3億元可卡因拘兩男 重半噸 混入橙汁冰偷運入境
警檢4.3億元可卡因拘兩男 重半噸 混入橙汁冰偷運入境
擅攜文件離收押所案 鄒家成及律師上訴 官指「無點頭」理據荒謬
擅攜文件離收押所案 鄒家成及律師上訴 官指「無點頭」理據荒謬
「機場大叔」否認非禮 5月訊
「機場大叔」否認非禮 5月訊
救援人員處理翻車 的士險撞上
救援人員處理翻車 的士險撞上
與前妻持物業須交回公屋 退休警提覆核稱已轉業權
與前妻持物業須交回公屋 退休警提覆核稱已轉業權
運輸工涉殺幼女 女友斥被告「不停傷害」女兒
運輸工涉殺幼女 女友斥被告「不停傷害」女兒
反恐第二案 第六被告稱涉案人曾商放彈分工
反恐第二案 第六被告稱涉案人曾商放彈分工
的士車隊星群、泰和料最先營運 下周政府啟動禮 議員盼車費低於網約車
的士車隊星群、泰和料最先營運 下周政府啟動禮 議員盼車費低於網約車
競委會贊成規管 鼓勵網約車的士競爭
競委會贊成規管 鼓勵網約車的士競爭
27年前串謀套丁 相思灣村民囚3月
27年前串謀套丁 相思灣村民囚3月
灣區熱搜：屈宏斌倡港金融升級 互補抓AI機遇 乘DeepSeek科技新浪潮 籲配合前海融入灣區
灣區熱搜：屈宏斌倡港金融升級 互補抓AI機遇 乘DeepSeek科技新浪潮 籲配合前海融入灣區
灣區熱搜：屈宏斌關注中國數十年 見證由製造邁向創造
灣區熱搜：屈宏斌關注中國數十年 見證由製造邁向創造
灣區熱搜：屈宏斌倡簡化通關及退休保障互通 促進人才往來
灣區熱搜：屈宏斌倡簡化通關及退休保障互通 促進人才往來
【Emily】新思維備戰立選 盼多取直選兩席 擬6月搞籌款晚宴 目標百萬元支持競選
【Emily】新思維備戰立選 盼多取直選兩席 擬6月搞籌款晚宴 目標百萬元支持競選
【Emily】首網上車牌拍賣 最平2000蚊成交
【Emily】首網上車牌拍賣 最平2000蚊成交
【Emily】養和心臟導管手術 李嘉誠資助6年惠百人
【Emily】養和心臟導管手術 李嘉誠資助6年惠百人
【Emily】工聯倡屯門搞漁人碼頭 太白海鮮舫「翻生」吸客
【Emily】工聯倡屯門搞漁人碼頭 太白海鮮舫「翻生」吸客
【Emily】民青局再推內地實習 可故宮熊貓基地返工
【Emily】民青局再推內地實習 可故宮熊貓基地返工
【Emily】民建聯訪新皇崗口岸 話大樓設計令人讚歎
【Emily】民建聯訪新皇崗口岸 話大樓設計令人讚歎