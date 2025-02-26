反恐第二案 第六被告稱涉案人曾商放彈分工

控方指涉案7人擬在2020年3月8日晚上悼念周梓樂時設壇立碑並引爆炸彈，各人在行動前一日被捕。第六被告張琸淇被捕後作錄影會面，承認近一星期前和男友、第三被告吳子樂前往西環碼頭，與Telegram群組「烘焙同好會0.3」成員見面商討炸彈計劃。張表示，「五飛」（疑為首被告何卓為）以釣魚為名義，掩飾聚會的真正目的。

張琸淇在會面表示，各人曾討論如何在將軍澳尚德停車場擺放炸彈，「西瓜」（疑為第四被告張家俊）負責設計電路板和安排車輛運送，「五飛」負責擺炸彈，「叉雞飯」（疑為第五被告楊怡斯）在現場把風等。張提及，各人數日後再在深水埗美荷樓商討行動，例如「叉雞飯」會買假髮變裝、「西瓜」使用3D打印機製作部件。

警否認游說被告與警方合作

張琸淇在女警梁恩慈、警署警長郭君鵬陪同下錄口供。在辯方盤問下，梁和郭否認曾游說張琸淇與警方合作。辯方提出，郭曾向張表示「只要你肯講，我向上頭申請，同你撤銷刑責」、「𠵱家個個爭住認，認咗之後可以減刑，你自己諗啦」，郭一概否認。

本案去年11月開審，審訊至今橫跨逾3個月。控方昨向陪審團表示，考慮審訊進度、控辯雙方案情和結案陳辭等因素，連同被告可能自辯作供，「保守估計」今年6月初審結。

【案件編號：HCCC 186/22】