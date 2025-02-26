灣區熱搜：屈宏斌關注中國數十年 見證由製造邁向創造

昔助企業投資賺錢

今從整體視角調研

屈宏斌2002年加入匯豐，任職該行大中華區首席經濟學家近20年，2022年離任。他稱過去數十年職業生涯都在關心中國經濟發展，看着從「中國製造」到「中國創造」的變化，「我確實覺得中國經過40多年的發展，已經進入一個新的階段。作為個人的興趣研究，希望可以近距離分析觀察中國科技的發展，那一定要深入到科技產業比較集聚，有較成熟科創生態環境的地方，深圳是其中之一」。剛巧，前海希望在營商環境管理工作上能聽取更多來自市場、企業及國際視野的建議，雙方因此一拍即合。

屈宏斌說，過去曾多次到訪前海，但都是走馬觀花，看看樓起得怎樣、人流如何等，「過去3個月所看到的，是每道風景背後來自全市不同部門的細緻工作，如何從無到有，部門之間怎樣協調溝通、建設規劃、配套服務，這些不是單單看寫字樓看人流能看得出來的」。

稱前海管理非居高臨下

主動解企業難題

令他感受甚深的還有前海的管理思維，「不是把自己作為居高臨下的管理者，恰恰相反，這裏的人把自己看作服務者，會去想企業要來前海，有什麼是我們能服務的，而且不是等企業有問題找上門才服務，而是主動去了解企業需要什麼」。

現時屈宏斌的調研項目，包括企業在前海經營時所遇到的難題，「類似的項目過去也有做，之所以常做，就是考慮到不同時期、不同企業在實際營運上可能會不斷發生新問題」，他笑言早前便聽到一名意大利人訴苦訂不到高鐵車票，原因是其英文名太長，手機程式上沒有足夠空格填寫，「過去的調研可能剛好沒有外國人碰到過同樣問題，所以才需要部門經常主動詢問，才能發現更多細節位的不足」。