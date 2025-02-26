明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：屈宏斌關注中國數十年 見證由製造邁向創造

【明報專訊】「以前更多是從商業角度分析宏觀經濟，俗話一些便是發掘投資機遇，幫企業如何賺錢；現在更多是從整體的視角，在公共政策、產業戰略等方方面面去研究如何讓企業和市場運作得更順暢，更健康發展。」談到在前海的新崗位，屈宏斌如此形容。去年12月，前海管理局宣布首次聘請兩名港人作為「特聘專家」參與前海區域治理，其中「首席經貿專家」一職便是由屈宏斌出任。

昔助企業投資賺錢

今從整體視角調研

屈宏斌2002年加入匯豐，任職該行大中華區首席經濟學家近20年，2022年離任。他稱過去數十年職業生涯都在關心中國經濟發展，看着從「中國製造」到「中國創造」的變化，「我確實覺得中國經過40多年的發展，已經進入一個新的階段。作為個人的興趣研究，希望可以近距離分析觀察中國科技的發展，那一定要深入到科技產業比較集聚，有較成熟科創生態環境的地方，深圳是其中之一」。剛巧，前海希望在營商環境管理工作上能聽取更多來自市場、企業及國際視野的建議，雙方因此一拍即合。

屈宏斌說，過去曾多次到訪前海，但都是走馬觀花，看看樓起得怎樣、人流如何等，「過去3個月所看到的，是每道風景背後來自全市不同部門的細緻工作，如何從無到有，部門之間怎樣協調溝通、建設規劃、配套服務，這些不是單單看寫字樓看人流能看得出來的」。

稱前海管理非居高臨下

主動解企業難題

令他感受甚深的還有前海的管理思維，「不是把自己作為居高臨下的管理者，恰恰相反，這裏的人把自己看作服務者，會去想企業要來前海，有什麼是我們能服務的，而且不是等企業有問題找上門才服務，而是主動去了解企業需要什麼」。

現時屈宏斌的調研項目，包括企業在前海經營時所遇到的難題，「類似的項目過去也有做，之所以常做，就是考慮到不同時期、不同企業在實際營運上可能會不斷發生新問題」，他笑言早前便聽到一名意大利人訴苦訂不到高鐵車票，原因是其英文名太長，手機程式上沒有足夠空格填寫，「過去的調研可能剛好沒有外國人碰到過同樣問題，所以才需要部門經常主動詢問，才能發現更多細節位的不足」。

上 / 下一篇新聞

結合DeepSeek 港產AI冀年內公眾用 支援粵語 可撰法律文書作曲製影片
結合DeepSeek 港產AI冀年內公眾用 支援粵語 可撰法律文書作曲製影片
AI霍英東「自述」生平 王菲舊詞譜新曲
AI霍英東「自述」生平 王菲舊詞譜新曲
世界移動通訊大會下周辦 港24科企西班牙參展
世界移動通訊大會下周辦 港24科企西班牙參展
精進3公營屋項目拖欠薪金 6200伙完工未有期
精進3公營屋項目拖欠薪金 6200伙完工未有期
投標資格續停 申續牌近兩年未批
投標資格續停 申續牌近兩年未批
財政預算案今公布 擬增牛肉乾罰款「開源」
財政預算案今公布 擬增牛肉乾罰款「開源」
康城單位擅拆主力牆 承建商控兩罪5月再訊
康城單位擅拆主力牆 承建商控兩罪5月再訊
法律界談「大灣區律師」 信兩地涉外議題可合作
法律界談「大灣區律師」 信兩地涉外議題可合作
稱賣啟德門票 3人涉詐騙被捕 兩人無持有換票券 內地網續有放售門票
稱賣啟德門票 3人涉詐騙被捕 兩人無持有換票券 內地網續有放售門票
韓警拘本港航企職員 涉售韓星機票情報
韓警拘本港航企職員 涉售韓星機票情報
體育園「動感燈光」迎開幕
體育園「動感燈光」迎開幕
被指知悉《蘋果》作者煽動意圖 黎反諷控方「聰明」
被指知悉《蘋果》作者煽動意圖 黎反諷控方「聰明」
警檢4.3億元可卡因拘兩男 重半噸 混入橙汁冰偷運入境
警檢4.3億元可卡因拘兩男 重半噸 混入橙汁冰偷運入境
擅攜文件離收押所案 鄒家成及律師上訴 官指「無點頭」理據荒謬
擅攜文件離收押所案 鄒家成及律師上訴 官指「無點頭」理據荒謬
「機場大叔」否認非禮 5月訊
「機場大叔」否認非禮 5月訊
救援人員處理翻車 的士險撞上
救援人員處理翻車 的士險撞上
與前妻持物業須交回公屋 退休警提覆核稱已轉業權
與前妻持物業須交回公屋 退休警提覆核稱已轉業權
運輸工涉殺幼女 女友斥被告「不停傷害」女兒
運輸工涉殺幼女 女友斥被告「不停傷害」女兒
反恐第二案 第六被告稱涉案人曾商放彈分工
反恐第二案 第六被告稱涉案人曾商放彈分工
的士車隊星群、泰和料最先營運 下周政府啟動禮 議員盼車費低於網約車
的士車隊星群、泰和料最先營運 下周政府啟動禮 議員盼車費低於網約車
競委會贊成規管 鼓勵網約車的士競爭
競委會贊成規管 鼓勵網約車的士競爭
27年前串謀套丁 相思灣村民囚3月
27年前串謀套丁 相思灣村民囚3月
灣區熱搜：屈宏斌倡港金融升級 互補抓AI機遇 乘DeepSeek科技新浪潮 籲配合前海融入灣區
灣區熱搜：屈宏斌倡港金融升級 互補抓AI機遇 乘DeepSeek科技新浪潮 籲配合前海融入灣區
灣區熱搜：屈宏斌倡簡化通關及退休保障互通 促進人才往來
灣區熱搜：屈宏斌倡簡化通關及退休保障互通 促進人才往來
【Emily】新思維備戰立選 盼多取直選兩席 擬6月搞籌款晚宴 目標百萬元支持競選
【Emily】新思維備戰立選 盼多取直選兩席 擬6月搞籌款晚宴 目標百萬元支持競選
【Emily】首網上車牌拍賣 最平2000蚊成交
【Emily】首網上車牌拍賣 最平2000蚊成交
【Emily】養和心臟導管手術 李嘉誠資助6年惠百人
【Emily】養和心臟導管手術 李嘉誠資助6年惠百人
【Emily】工聯倡屯門搞漁人碼頭 太白海鮮舫「翻生」吸客
【Emily】工聯倡屯門搞漁人碼頭 太白海鮮舫「翻生」吸客
【Emily】民青局再推內地實習 可故宮熊貓基地返工
【Emily】民青局再推內地實習 可故宮熊貓基地返工
【Emily】民建聯訪新皇崗口岸 話大樓設計令人讚歎
【Emily】民建聯訪新皇崗口岸 話大樓設計令人讚歎