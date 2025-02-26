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灣區熱搜：屈宏斌倡港金融升級 互補抓AI機遇 乘DeepSeek科技新浪潮 籲配合前海融入灣區

【明報專訊】港澳辦主任夏寶龍春節後於深圳前海及河套調研並與香港官員會面，期望香港「勇於改革、敢於破局、不斷創新」，讓香港更好融入大灣區，加強互惠合作與聯動發展。匯豐前大中華區首席經濟學家、現任前海首席經貿專家屈宏斌接受本報專訪也指出，中央希望香港未來的發展更多切合國家發展戰略，透過與前海發揮各自長處推動科技發展，正是融入灣區的未來路向；但香港金融優勢於內地上一波科技崛起未發揮最大作用，呼籲在這一波人工智能浪潮中要抓住機遇，「優勢不應淪為擺設，需要有行動，與前海互補，才能相互成就」。

明報記者 陳子凌

前海科技潛力在於與港聯動

研究中國經濟多年的屈宏斌認為，科技創新已是中國經濟下一步發展的「必答題」而非「選擇題」，高科技產業將是中國潛在的經濟新動力。在上一波科技浪潮中，出現了大疆、華為、比亞迪等高新科技產品企業，以及雲計算、大數據相關龍頭，至於下一波科技浪潮，「我覺得DeepSeek出現後，會在未來兩三年迎來新一波爆發期」。他指出，DeepSeek的開源為各行各業搭建好基礎大模型，企業能集中資源專注於應用層面的開發，「以前大家還需要自行開發模型，現在不用了，直接以DeepSeek為基礎去做，這帶來的變化，是以前一年可能只有幾百款新應用軟件，現在可能會是成千上萬，誕生出更多新市場、新商機」。

屈宏斌指出，科技已是大國之間新的競爭領域，作為國家重大發展戰略的大灣區，發展科技是重任，深圳被譽為中國的矽谷，前海是特區中的特區，更是國家級平台，在發展科技上具備空間、市場、科研轉化及人才上的優點，有孕育下一代大疆、華為、比亞迪的潛力，「但我們不能忽略，前海全稱是『深港現代服務業合作區』，換言之有深圳也要有香港，發展科技的潛力正在於前海跟香港聯動合作」。

倡港成AI風投創投中心

在屈宏斌眼中，合作即是互補，以己之長補彼之短，「香港之短是缺地方、缺科研轉化力，例如製造業、缺像內地那樣豐富的應用場景和龐大市場，因此，像大學的科研項目可以在前海落地轉化，新科技產品能找到生產線和市場，享受到前海的長處」，而相對地，香港在金融、專業服務、對接國際法律規則方面是長處，可以彌補前海相關方面不足與受限的地方。

屈宏斌續稱，對於香港未來發展，中央希望是更多切合國家發展戰略，無論從區域上或未來產業發展，融入大灣區攜手創新都是符合國策，而要切入國策，香港需要思考怎樣利用好自身優勢，和前海一起取長補短，「只有跟國家大局相符合，未來的發展才會有機會」。他預計，DeepSeek為行業生態帶來翻天變化，而新興的產業伴隨是新興的服務需求，傳統優勢也需要與時並進，「例如香港自豪的金融來說，在未來這一波科技浪潮中，可以怎樣為崛起的企業提供金融服務？香港是否可以成為人工智能領域的風投創投中心，吸引前海科創初創到香港集資，並以國際金融中心地位、接軌國際規則的優勢吸引海外風投創投基金，讓這些企業得到國際投融資，得到壯大的機會，甚至打進海外市場」。

嘆港錯過前浪 籲優勢勿淪擺設

正如夏寶龍期望香港「敢於破局」，屈宏斌亦感嘆在上一波科技浪潮中香港的金融優勢未能得到充分發揮，「金融一直是香港的最大產業優勢，但優勢也需要緊貼時代變化，在新變化中發揮作用才不會淪為擺設」。他舉例，香港創業板是亞洲區最早設立的中小企業股票交易市場，「我們的金融服務那麼強，隔壁的深圳、前海，這些年有那麼多科技企業，都渴望有像納斯達克那樣的融資渠道」，屈宏斌指出，如果當時能好好對接上，「試想想今年春晚的秧歌機器人，甚至是DeepSeek背後有香港投資界的身影，那就不得了」。

稱深港非競爭 同領域優勢異

屈宏斌強調，融入與合作不是香港失去優勢，也不是深港競爭或「互挖牆角」，「我覺得這種理解過於片面，表面上好像大家是同一領域發展，例如前海也搞現代服務業和金融，但搞的範圍是適合自身需要，適合新常態的」，他舉例如前海發展的金融科技，雖同屬金融，但與香港傳統金融業優勢沒衝突，甚至可相輔相成，「就算同一領域也可差異發展出不同優勢，這不是競爭，而是互補長短，互相成就的一種關係」。

屈宏斌相信，深港合作在未來有很大潛力，香港只要捕捉到像這一波AI浪潮的國家發展大機遇，做得好「已夠你發財」，「例如創業板，如果日後能滿足到前海或大灣區中小型科創企業的融資需求，培育出下一代的大疆、華為、比亞迪，國際投資者肯定願意來。如此一來，大灣區的科創發展更壯大，香港的金融業也做活了，這就是互惠」。

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