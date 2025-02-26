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港聞

港聞二

27年前串謀套丁 相思灣村民囚3月

【明報專訊】相思灣村一名原居民於27年前串謀地產商「套丁」，詐騙地政總署向他批出在西貢興建丁屋的牌照。他早前承認一項串謀詐騙罪，還押至昨日於觀塘裁判法院判刑。裁判官指出，新界原居民擁有丁權屬於寶貴的權利，被告與他人串謀犯法為加刑因素；惟考慮被告向廉署招認、案發距今多年等因素可予減刑，判處被告入獄3個月。

案情顯示，被告黃詠康（現50歲）自1998年起向地政總署申請在村內興建一幢丁屋，訛稱他是相思灣村有關土地地段的唯一業權人，他無意及沒有將「丁權」售予他人或發展商。事後地政總署批准被告建屋，涉案丁屋於2021年落成。被告前年被捕後，表示自己無錢興建丁屋，故他與發展商協議，由發展商出資建屋，完工後他獲分丁屋其中一層的業權，其餘兩層的業權則屬發展商。

指年輕時受世叔伯影響犯案

沒了解興建進度 稱忘記事件

裁判官判刑時引述辯方及背景報告內容，指被告年輕時受村長介紹的世叔伯影響下，向當局作出錯誤陳述，對法律無知才犯法，後來被告沒有再去了解丁屋的興建進度，甚至將事件忘記了。被告被捕後與廉署合作，和盤托出事件，讓廉署得以提出檢控。

裁判官又指，原居民擁有丁權屬於寶貴權利，被告與他人串謀屬加刑因素，被告從中雖沒有實質得益，監禁是合適選項。考慮被告認罪可獲減刑，加上他向廉署招認、案發距今多年，及被告的女兒剛誕生，額外減刑一個月，最終判囚3個月。

【案件編號：KTCC 2126/24 】

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