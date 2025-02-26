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港聞

港聞二

競委會贊成規管 鼓勵網約車的士競爭

【明報專訊】政府擬立法規管網約車平台，競爭事務委員會主席陳家殷昨表示支持，稱自2019年以來多次建議藉規管令的士及網約車公平競爭。他稱，競委會其中一個法定職能是就不同競爭議題，向政府提供政策分析及建議，競委會隨時準備向政府提供相關建議，大原則是「有競爭才有進步」，相信與其他行業一樣，有競爭才能提升服務效率及鼓勵創新。

陳家殷昨稱，與很多香港市民一樣，無論在深圳或其他內地城市，他經常使用不同網約車服務平台，舉例自己起碼使用3個服務平台，留意到在有競爭的情况下，服務平台的效率及服務質素等整體乘搭經驗愈來愈好。他相信有競爭自然令消費者得益，若有良好監管框架，對業界、的士司機及有牌的網約車司機均屬「好事」。

內地查Google壟斷

競委會：倘涉本港必定調查

中國市場監管總局本月初宣布，因谷歌（Google）涉違反壟斷法而立案調查。陳家殷稱，不會透露有否就個別公司或業務實體開展調查，但有專責隊伍留意內地或國際相關議題及執法情况，如發現本港有違《競爭條例》行為，會毫不猶豫調查。

今年是本港《競爭條例》生效第10年，競委會昨起一連兩日舉辦國際會議「香港競爭集思匯2025」，近400名來自全球商界、學術機構及競爭執法機構人員和專家，探討競爭法及有關政策如何推動創新。

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