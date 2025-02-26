的士車隊星群、泰和料最先營運 下周政府啟動禮 議員盼車費低於網約車

5隊早前獲發牌車隊分別為「泰和車行」、忠誠車行旗下「星群的士」 、香港的士小巴商總會理事長陳洲有份營運的「Big Boss Taxi 」、的士司機從業員總會秘書長黃大海任車隊營運經理的「新科發展（國際）」，以及背景為GoGoX（前身GoGoVan) 與城市汽車集團的「CMG Fleet Management Limited」。星群車隊去年11月起已試行安排6座位車隊的士接載街客，目前有40多輛已在營運，近日亦正增加數量。

運輸及物流局早前表示，首支車隊最快下月正式投入服務。據了解，政府下周一將舉行發布會，5間的士車隊將介紹旗下的士車款及籌備進度。據車隊牌照條款，各車隊規模介乎300至1000輛，當中一定比例須為輪椅及豪華的士，並須安裝全球定位系統、行車記錄儀等，豪華的士提供免費無線上網及充電。車隊亦須提供網約平台、電子支付及投訴渠道。

車隊「新科」引入國產電動的

有車隊表示將引入全新國產品牌電動的士。新科發展（國際）車隊營運經理黃大海昨向本報預告，引入內地吉利汽車製造的電動的士，1000輛的士中大部分為六人車，預計5月試運，6月正式服務，網約收費定價會先參考試運首月反應。

議員籲運署加快驗車

外界關注在網約車競爭下，的士車隊能否「做得起」。民建聯立法會議員陳恒鑌稱，車隊投入服務初期形象重要，期望車隊投入足夠數量的士，確保市民能成功「call車」，運輸署亦應加快驗車程序。陳續稱，車隊收費要有競爭力，車隊的士可較普通的士收費高，但原則為「不可貴過網約車」，要讓市民覺得有吸引力 。