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港聞二

【Emily】老師被指陸運會阻學生買零食 葵盛信義學校：已訂午餐

【明報專訊】日前一名聲稱是青衣運動場小食亭嘅店主喺網上發文，不滿「某葵青區小學」舉辦陸運會期間，老師阻礙學生幫襯買零食，仲話有老師喺家長面前質問學生：「邊個老師畀你買㗎？」基督教香港信義會葵盛信義學校回覆Emily查詢話，當日學生已訂購午餐，亦有家長喺小食亭買嘢食，校方無就相關安排收到家長投訴，強調日後舉辦同類活動將會按需要與各持份者及相關部門協調溝通，「避免誤會發生」。

至於小食亭店主指當日有教師阻人幫襯一事，校方嘅聲明對此不置可否。

小食亭店主：校方職員稱「抵你無生意」

該自稱小食亭店主日前喺社交媒體Threads，以上款「致 某葵青區小學陳老師」發文，提到該校日前喺青衣運動場舉辦陸運會期間，「陳老師」不斷喺小食亭外「巡嚟巡去」阻礙做生意，並曾對學生講「你買咗，但隔籬個同學仔無得買，你諗吓隔籬同學仔嘅感受喎」，質疑該老師情緒勒索學生。帖文又提到另一校方職員曾對店主稱「抵你無生意」，該店主話，係康文署要求運動場小食亭每逢場地有活動都要開門營業，稱下年再阻礙做生意就會報警。

校方稱着重教師言行 按需要跟進

該校噚晚發放嘅新聞稿提到，校方上周四（20日）喺青衣運動場舉行校運會，屬學生學習活動日，當日大部分學生都有參賽，學校亦安排老師喺運動場看守秩序，強調學校一直教導學生要注重健康飲食；又提到校方一向重視禮貌培育，同時着重教師言行，會就事件進一步了解，並按需要作相關跟進。

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