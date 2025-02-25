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港聞

港聞二

膠樽紙盒擬推生產者責任徵費 議員憂加速市民北上消費

【明報專訊】現時全港膠樽及紙包飲品盒的回收率分別14%及1%，政府擬向該兩種產品推行生產者責任計劃。有立法會議員表示，計劃未涵蓋市民網購進口或自行從外地購買的樽裝飲品，擔心與徵費的本地產品售價距離拉遠，加速市民改變消費模式。另外，環境及生態局長謝展寰稱，政府預計計劃推出後6至8年才可達至膠樽75%及飲品盒50%回收會視乎實况加快或推遲目標回收率。

謝展寰昨出席立法會環境事務委員會會議時表示，政府建議訂立適用於不同產品的生產者責任計劃共同法律框架，膠樽及紙包飲品盒將首批納入計劃。政府草擬修訂條例草案工作即將完成，計劃今年上半年提交立法會審議。

不監管網購及帶貨回港

有議員關注在市場主導下，本地生產商需付回收費，部分成本轉嫁消費者，產品變相加價。環保署副署長鄭健指出，即使是平行進口產品，供應商在港亦要登記才可分發受規管飲料，市民直接從網上進口或從外地購買則不受規管。至於本地生產果汁或豆漿等小型供應商，雖要履行回收責任，但可豁免提交年度審計報告以減輕營運負擔。此外，登記供應商日後只須達到計劃回收目標，不論收集的膠樽或紙包盒是否同一公司生產。

批發及零售界議員邵家輝稱，現時市民從境外購買飲品或假日北上消費帶飲品回港，售價已較香港低，「而家已經有距離，將來（徵費）距離會愈來愈大」，問政府有否評估計劃會否加速改變市民消費模式。邵稱政府亦有意將汽車輪胎等產品納入計劃，「而家已經好興到內地維修（車輛）及換軚」，擔心計劃令更多駕駛者到內地換軚。

謝展寰指出，膠樽及紙包飲品盒起始徵費僅0.1元，業界有信心不會有太大影響，而現時計劃設計已將營運成本降至最低，再加上市場競爭，亦會令業界在考慮加價時變得克制。

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