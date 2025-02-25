加速新型工業 政府投資2億正美藥品建生產線

孫東形容，正美藥品以本地研發、製造的產品，為香港新型工業化投下信心一票。孫東提到，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍早前考察河套區時，專門指示要盡快落實河套香港園區發展綱要若干部分，提出要「勇於創新，敢於破局」；孫指園區正招商引資，首批入駐園區的企業中，近30間正陸續簽署協議。

料創200職位 明年第四季試產

正美藥品所屬的雅各臣科研製藥有限公司，其主席及行政總裁岑廣業表示，新生產線預計創造約200個職位，首條生產線明年第四季試產，料2028年底所有生產線正式運作，目標此後2至3年內收支平衡；正美藥品已在本月中從科技園公司接收大埔創新園一座建築作新廠房，擴建後總面積將逾7萬呎。

與本地大學合研白血病藥臨牀試驗

岑廣業續說，新生產線將引入先進技術，例如「微丸控釋」技術，可壓縮藥丸以控制在人體內釋放的速度，減低病人服藥次數及副作用；又將結合人工智能、實時數據分析等技術，發展在線藥物檢測系統，以及引入自動化機械臂。他補充，正美已推出與本地大學合作研發的白血病口服液藥物，計劃在海外做第三期臨牀試驗，盼打入國際市場。

政府去年9月推出100億元「加速計劃」，以配對形式資助策略性產業的企業設立智能生產設施，每間企業需投資不少於2億元，政府資助上限為2億元。局方上月回覆議員提到，截至去年12月底收到6宗申請，項目總預算約30億元。