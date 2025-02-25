天瑜父指醫護篡改紀錄 律政司不檢控 警：按死因裁判官指示跟進 研究開庭

律政司：按守則行事不評論個案

律政司回覆本報稱不評論個別案件，又指就每宗案件作出檢控與否的決定時，會考慮執法機關提供的證據和適用法律進行客觀和專業的分析，並按《檢控守則》行事。

周父早前稱發現涉事麻醉科醫生於天瑜手術後8日更改手術當天紀錄，涉嫌刪除一項注射葡萄糖及鹽水紀錄，並指醫管局曾解釋天瑜心臟停頓原因是「液體過載」，質疑該紀錄是否「關鍵」。

周父：萬分失望 不放棄申冤

周父去年就相關指控報警，昨在「天瑜醫療事故關注組」facebook專頁發文稱，律政司決定不會展開刑事檢控程序，並附上一張註明由警務處發出的信件，內容提及律政司根據《檢控守則》審慎考慮過警方提供的所有相關證據、適用法律及刑事案件舉證準則後，「認為本案沒有合理機會致使任何人被法庭定罪」。

周父對結果萬分失望，稱不能接受為何醫護「可以這麼容易和『合法』地去更改這些紀錄」，又說自己「一定不會放棄為天瑜申冤」。

周父向本報表示會採取相關行動，包括要求醫管局回應，及希望改變律政司決定。

警方回覆本報稱經深入調查及徵詢法律意見後，獲律政司通知不會就此案展開刑事檢控程序，而報案人已獲通知調查結果。