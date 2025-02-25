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國際會議握手不算「聯結」 孫玉菡：修工會例無礙交流

【明報專訊】政府擬修訂《職工會條例》，立法會人力事務委員會昨日討論，有議員關注如何確保工會對外交流不受影響，另關注若工會已屬某國際組織成員，該些組織未來倘被界定為政治組織，當局有否機制協助工會免誤墮法網。勞福局長孫玉菡強調修例不影響工會國際交流，而工會參與國際會議、與人握手並非「聯結」，如有國際組織未來「變質」，當局一定會通知工會，「最簡單你退出」。

政府擬修訂《職工會條例》以完善職工會規管制度，包括規管職工會與境外組織聯結、收取境外勢力資金等。工聯會黃國稱工會參與交流活動，未必熟知各團體背景，關注如何確保工會對外交流不受影響。勞聯周小松關注若工會目前已是某國際組織成員，而該些組織未來被界定為政治組織，當局有否機制協助工會免誤墮法網。

倘關聯境外組織「變質」 會通知工會了解

孫玉菡回應稱，工會與境外組織聯結有其規定，工會參加國際會議，在數千人參與的場合與人握手並非聯結，不受影響。他說修例後工會須申報與境外組織的聯結，若有組織未來「變質」成政治組織，當局一定會通知工會，「最簡單你退出」。

職工會登記局長畢咏彤稱會有過渡安排，正草擬相關條文，初步構思如工會已與境外組織聯結，在條例生效後一段時間內須申報。

不限參與工會數目 倘涉很多會了解

議員陳永光關注干犯國安罪行者能否出任工會顧問。孫玉菡稱修例列明他們不能任職有實權的幹事或職員，條例雖無列明不能做顧問，但工會找曾犯國安罪行的人做顧問「都是有問題」，登記局長會留意。

工聯會陸頌雄稱反修例期間很多新工會成立，有人重複發起不同工會，不解修例為何未限制參與工會的數目。孫玉菡稱難以訂明數量，惟當有人「離奇地」發起很多工會，登記局長會去了解，「無必要硬性規定，但不代表我們不看」。

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