明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

簡屋二期首日850申請 房局：非常踴躍

【明報專訊】第二期簡約公屋昨日起接受合資格者申請，大批市民早上到樂富房委會客務中心的簡約公屋資訊站查詢及交表，當中不少人屬意啟德項目。有輪候公屋逾10年的劏房戶稱未有收到房委會信件，但因最近失業，無力負擔租金，期望嘗試申請簡約公屋。房屋局表示，截至昨午6時共收到近850份申請表，形容反應非常踴躍。

今期簡約公屋包括啟德世運道（第一期）、屯門青福里、觀塘順安道及上水彩園路項目，共提供約5060個單位，租金介乎約860至3270元，當局將向合資格者發出逾7萬封申請信，申請人須為輪候傳統公屋3年或以上，以家庭申請者優先，下月17日或之前交表獲優先處理，而曾於第一期交表而未獲編配單位者，已納入第二期隊列，毋須再交申請。

房屋局回覆稱，去年6月開始的第一期申請，涵蓋元朗攸壆路及牛頭角彩興路項目，至今共收到約1.43萬份申請。

房屋局長何永賢昨在facebook發帖稱，截至昨午6時，當局共收到近850份申請表，反應非常踴躍，而截至中午已有近200人在樂富的資訊站取籌向職員查詢及提交申請表格。房屋局副局長戴尚誠昨午曾到場與市民交流。

劏房戶遞表 稱不派啟德不考慮

輪候公屋3至4年的劏房戶趙氏夫婦收到申請信，昨到場交表。趙太稱，第一期簡約公屋位置偏遠，今期終於「有啲心水」，目前屬意啟德項目，認為市區交通方便，若獲派他區則不會考慮；他們透露目前租金佔薪水三分之一，且居住環境狹窄，盼入住簡約公屋後「住闊啲」，同時減輕租金負擔。

有未獲政府申請信的人昨到場了解情况及嘗試申請。輪候公屋逾10年的郭女士與丈夫現居市區劏房，月租約6000元，郭女士失業數月，丈夫則失業數年，未能負擔租金。她慨嘆「唔食都要交租」，故昨偕丈夫到來了解簡約公屋申請詳情，暫屬意啟德，期望可改善居住環境。

上 / 下一篇新聞

食環外判工涉自貼街招清理 署方交警跟進造假 碧瑤4人停職受查
食環外判工涉自貼街招清理 署方交警跟進造假 碧瑤4人停職受查
稱公廁產嬰帶回家兩日亡 母涉疏忽照顧被捕
稱公廁產嬰帶回家兩日亡 母涉疏忽照顧被捕
襪笠頭索帶勒頸 上水街貓疑遭虐殺
襪笠頭索帶勒頸 上水街貓疑遭虐殺
冧閘砸斃保安 同事：已失靈數天 機電署檢查沒稱有風險
冧閘砸斃保安 同事：已失靈數天 機電署檢查沒稱有風險
出租包廂可成體育園收入支柱 冠名贊助開源 學者稱活動需持續叫座
出租包廂可成體育園收入支柱 冠名贊助開源 學者稱活動需持續叫座
票價升 議員料首5年盈餘勝預期
票價升 議員料首5年盈餘勝預期
大球場包廂年租36萬 出租率47%
大球場包廂年租36萬 出租率47%
啟德「西橋」將變身時光隧道 回溯國泰發迹史
啟德「西橋」將變身時光隧道 回溯國泰發迹史
涉1800萬麥當勞工程訂單 時任工程顧問控受賄
涉1800萬麥當勞工程訂單 時任工程顧問控受賄
消息：融樂會擬解散 無關財務政治 周五舉行特別會員大會表決
消息：融樂會擬解散 無關財務政治 周五舉行特別會員大會表決
黎稱香港變集中營等預言成真 官：勿發表政治宣言
黎稱香港變集中營等預言成真 官：勿發表政治宣言
蘋果清盤延至黎案裁決後處理
蘋果清盤延至黎案裁決後處理
8歲以下坐私家車11月起須用束縛設備
8歲以下坐私家車11月起須用束縛設備
西九數字藝術博覽取消 政府：申盛事基金不果
西九數字藝術博覽取消 政府：申盛事基金不果
國際會議握手不算「聯結」 孫玉菡：修工會例無礙交流
國際會議握手不算「聯結」 孫玉菡：修工會例無礙交流
涉騙港大房津 副教授罪脫 官不認同須將租住單位作主要居所
涉騙港大房津 副教授罪脫 官不認同須將租住單位作主要居所
男子涉虐殺幼女 女友：開審前仍思是否被告所為
男子涉虐殺幼女 女友：開審前仍思是否被告所為
反恐案第六被告曾稱想當污點證人
反恐案第六被告曾稱想當污點證人
男師涉校廁偷拍兩女控窺淫
男師涉校廁偷拍兩女控窺淫
天瑜父指醫護篡改紀錄 律政司不檢控 警：按死因裁判官指示跟進 研究開庭
天瑜父指醫護篡改紀錄 律政司不檢控 警：按死因裁判官指示跟進 研究開庭
加速新型工業 政府投資2億正美藥品建生產線
加速新型工業 政府投資2億正美藥品建生產線
膠樽紙盒擬推生產者責任徵費 議員憂加速市民北上消費
膠樽紙盒擬推生產者責任徵費 議員憂加速市民北上消費
灣區熱搜：珠海搶才 創業就業青年首年免費住 其後兩年三折五折租 港澳外籍受惠
灣區熱搜：珠海搶才 創業就業青年首年免費住 其後兩年三折五折租 港澳外籍受惠
灣區手記：電雞橫行 ／文：尚東美
灣區手記：電雞橫行 ／文：尚東美
【Emily】老師被指陸運會阻學生買零食 葵盛信義學校：已訂午餐
【Emily】老師被指陸運會阻學生買零食 葵盛信義學校：已訂午餐
【Emily】灣區專員訪珠海 考察風電場及低空營運
【Emily】灣區專員訪珠海 考察風電場及低空營運
【Emily】職場新路向招聘會供3700空缺 七成毋須相關經驗
【Emily】職場新路向招聘會供3700空缺 七成毋須相關經驗
【Emily】社會關注公僕會否凍減薪 警員佐級會：遵從最終決定
【Emily】社會關注公僕會否凍減薪 警員佐級會：遵從最終決定
【Emily】稱難大刀滅赤「源於沒民選政府」 湯家驊就專訪致讀者誤解致歉
【Emily】稱難大刀滅赤「源於沒民選政府」 湯家驊就專訪致讀者誤解致歉
【Emily】禁毒處教局合辦反「太空油毒品」周
【Emily】禁毒處教局合辦反「太空油毒品」周