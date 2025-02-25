簡屋二期首日850申請 房局：非常踴躍

今期簡約公屋包括啟德世運道（第一期）、屯門青福里、觀塘順安道及上水彩園路項目，共提供約5060個單位，租金介乎約860至3270元，當局將向合資格者發出逾7萬封申請信，申請人須為輪候傳統公屋3年或以上，以家庭申請者優先，下月17日或之前交表獲優先處理，而曾於第一期交表而未獲編配單位者，已納入第二期隊列，毋須再交申請。

房屋局回覆稱，去年6月開始的第一期申請，涵蓋元朗攸壆路及牛頭角彩興路項目，至今共收到約1.43萬份申請。

房屋局長何永賢昨在facebook發帖稱，截至昨午6時，當局共收到近850份申請表，反應非常踴躍，而截至中午已有近200人在樂富的資訊站取籌向職員查詢及提交申請表格。房屋局副局長戴尚誠昨午曾到場與市民交流。

劏房戶遞表 稱不派啟德不考慮

輪候公屋3至4年的劏房戶趙氏夫婦收到申請信，昨到場交表。趙太稱，第一期簡約公屋位置偏遠，今期終於「有啲心水」，目前屬意啟德項目，認為市區交通方便，若獲派他區則不會考慮；他們透露目前租金佔薪水三分之一，且居住環境狹窄，盼入住簡約公屋後「住闊啲」，同時減輕租金負擔。

有未獲政府申請信的人昨到場了解情况及嘗試申請。輪候公屋逾10年的郭女士與丈夫現居市區劏房，月租約6000元，郭女士失業數月，丈夫則失業數年，未能負擔租金。她慨嘆「唔食都要交租」，故昨偕丈夫到來了解簡約公屋申請詳情，暫屬意啟德，期望可改善居住環境。