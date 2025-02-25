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西九數字藝術博覽取消 政府：申盛事基金不果

【明報專訊】數字藝術博覽會（Digital Art Fair）原定下月26日至30日在西九文化區舉行，主辦方昨表示因「不可控制」因素，「不得不取消本次展覽」，將自動處理「全額退票安排」。文化體育及旅遊局昨晚表示，該活動曾申請文化藝術盛事基金，但未能提交足夠文藝水平、旅遊吸引力、經濟效益等資料供評估，因此無提供資助。

文體旅局：資料未足 申基金前已售票

文體旅局表示，盛事基金接獲主辦單位申請時，有關活動已開始售票，呼籲任何主辦者應盡量在發售門票前籌劃足夠資金，以免可能因最終缺乏資源落實活動，而要退票退款。西九文化區管理局回覆查詢稱，昨接獲主辦單位取消活動通知，不評論個別活動租場安排，並認為主辦方有責任妥善處理善後工作。

稱「全額」退票 按網頁需扣百元

據公司註冊處資料，主辦的Digital Art Fair Limited在2021年7月成立。據活動網頁「票務退款政策」，提到「如果活動主辦方完全取消活動，您將收到門票價格的全額退款，但需扣除每張票HKD100（港幣100元）的管理費用」。本報昨向主辦方查詢最新退款是否按上述政策、涉及多少人需退票，正待回覆。

消息人士透露，西九文化區於昨晨才收到主辦方通知，事前不知對方取消租場意向，亦不知取消原因；至於有否拖欠西九任何場地租金，消息稱與對方無錢銀轇轕。

今次博覽會原定展出逾40個創新藝術項目，展示本地畫廊與藝術項目，並採用人工智能、區塊鏈、3D映射、擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）等技術帶來藝術體驗。據主辦方網頁資料，活動涵多類門票，其中普通門票320元、可讓兩人進場的貴賓一天票960元，兩人無限次入場的超級貴賓票售1960元，特惠門票160元。

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