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港聞

港聞二

黎稱香港變集中營等預言成真 官：勿發表政治宣言

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及蘋果日報公司涉串謀勾結外國勢力案，昨第137日審訊。控方就4篇黎智英撰寫的文章提問，其中一則文章指《國安法》立法後香港或變成集中營等，控方質疑指控無基礎，黎解釋他當時的預測現已實現成真，反問：「若你撫心自問，現在香港人還有人說真話嗎？」法官杜麗冰打斷稱此非控方提問，她不容許任何人在法庭發表政治宣言；黎終在追問下同意文章說法沒有基礎，又承認無查核事實，認為報館會自行查證。

黎認文章說法無基礎 無查證

《蘋果》2020年6月14日刊登的〈窒息中的香港人 逃亡還是抗爭〉，黎其中稱「（中共）從來不去了解幾百萬人出來遊行抗爭，尤其是年輕人寫下遺書連命都不要……國安法不僅僅把香港變成沒有自由法治的一般大陸城市，甚至會是新疆一樣恐怖籠罩下的集中營」。

黎供稱他從《蘋果》了解到有年輕勇武派成為「烈士」並寫下遺書，控方問有否查核資訊真偽，黎稱報館會自行核實，他本人無。控方又問，當時《國安法》尚未實施，黎有何基礎作此推測；黎稱他聽到有關法例的傳聞再作推測，現時也正發生。

控方着黎專注於他當時的想法，其指控是否完全沒有基礎？黎回答稱他的預測現時不幸地實現了，反問香港還有誰可說真話？杜官打斷稱不容許黎發表政治言論，這樣做毫無用處，法庭不會給予任何考量比重，最終黎在追問下承認文章說法沒有基礎。

法官李運騰關注，文中另提及國際社會對《國安法》的反應，黎當時會否留意到「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）的組成，黎否認。

翌月5日《蘋果》刊登〈飛翔吧 良知的脊梁在撐着〉，當中指「有心人說，快點走，勾結外國勢力是叛國罪，可以是槍斃的啊！」控方質疑黎當時已閱過《國安法》條文，應知道香港不設死刑，黎似乎不在乎真相，甚至有意散播假新聞；黎否認，指那是引述他人的話。杜官指黎亦無在文中澄清，黎承認若有澄清會較理想。

曾指國安法取代基本法 黎認誤解

同月12日刊登的〈從荒蕪到繁榮 再墜封建懸崖〉指警察拘捕犯人不用證據，全憑想像。控方問黎是否將其主觀感受投射給讀者，黎稱他也有承認自己大意和無知，確認無查核事實。黎另否認19日刊登的〈時間就是武器〉表達期望制裁發生。至於黎於7月9播出的《Live Chat with Jimmy Lai》批評《國安法》會取代《基本法》，甚至可「撕毁」《基本法》。李官表示《國安法》非本地法律，黎的理解有錯；黎承認誤解法律，無查證真偽。

控方就上述文章及節目指出，黎意圖引起對中央政府及港府的仇恨、引起香港居民的不滿、慫使他人不守法等，黎一概否認，反問法從何而來。法官李素蘭及李運騰分別提醒，黎應直接回答問題，不用給予冗長的答案。當被問及是否明白時，黎無作聲，其後表示明白。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）

相關字詞﹕串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 串謀發布煽動刊物罪 蘋果日報 黎智英案 港區國安法

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