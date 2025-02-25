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港聞二

消息：融樂會擬解散 無關財務政治 周五舉行特別會員大會表決

【明報專訊】本報接獲消息，創立24年、關注香港少數族裔權益的香港融樂會正醞釀解散。據了解，該會將於本周五（28日）舉行特別會員大會進行特別決議，如獲通過將進行成員自願清盤，而有關計劃無關政治壓力或財政原因。

明報記者 江麗盈、陳柔雅

本報曾透過電郵和電話向融樂會執委會主席莊明蓮查詢，截稿前未獲回覆；部分執委亦不回應。該會總幹事謝永齡回覆稱，如融樂會解散令人感可惜，憂香港少數族裔社群將失去重要發言人，但對其他提問不作回應。

24年前社工王惠芬獨力創立

融樂會於2001年由外展社工王惠芬獨力創立，2005年成立香港融樂會有限公司並註冊為慈善機構，後來獲資助下才增至6名職員。

王惠芬過往受訪稱昔日接觸南亞裔青年，深感他們受社會歧視，曾有尼泊爾裔父親跪地哀求她協助兒子戒毒，後來她決心服務少數族裔。她於1998年曾於油尖旺、深水埗等公園發現50名適齡少數族裔孩童因中小學額有限，無法入學，其後辦記者會引起社會關注，卻令當時任職機構不滿，要求她辭職，促使她成立融樂會。

據融樂會簡介，該會致力於少數族裔充權，促進政策及行事方式改變，令少數族裔權利受尊重、保護及實現。該會參與議題眾多，包括倡議立法禁止種族歧視、推動「中文作為第二語言」課程、關注少數族裔教育和就業等。《種族歧視條例》於2009年生效。

王惠芬於2013年因健康理由辭任總幹事，翌年9月由樂施會前區域統籌張鳳美接任；平機會前委員謝永齡則於2022年6月接任總幹事。王惠芬近年已移居海外。

近年執委會不少人事變動

融樂會執委會近年有不少人事變動，立法會前議員吳靄儀、印度裔社工安德里、中大社會工作學系副教授黃洪等曾為執委。現屆執委會主席為莊明蓮，副主席為Puja Kapai Paryani及賴建國。

據公司註冊處資料，香港融樂會有限公司目前有7名董事，包括莊明蓮、Puja Kapai Paryani、賴建國、鄭保華、陳家洛、林占士及謝永齡。該公司本月18日和21日曾遞交更改公司秘書及董事通知書，其中顯示前公務員事務局長王永平去年12月辭任董事，第二份文件顯示為待辦，暫未得知最新人事變動。

據最新財務報表，截至去年3月融樂會有約482萬元資產，當中約474萬元為銀行存款。香港融樂會有限公司章程列明，如該會結束或解散、償還債務後仍有任何財產，不應將財產支付或分配予會員，而應給予或轉讓給其他與該會有類似目標的機構；成員應在解散前確定轉讓財產給哪些機構。

相關字詞﹕少數族裔 解散 會員大會 清盤 融樂會

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