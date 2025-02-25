涉1800萬麥當勞工程訂單 時任工程顧問控受賄

承辦商送8萬元腕表控行賄

MHK Restaurants Limited在香港經營逾200間麥當勞，其業務發展部負責該快餐店裝修工程；宏信裝修工程有限公司是MHK其中一間認可承辦商。45歲被告凌滿棠是MHK時任工程顧問，負責為工程招標及監督工程進度。另外兩名被告是48歲宏信工程經理周志權，及其妻、30歲宏信董事和股東陳芊儒。

控罪指凌滿棠涉前年12月2日從周氏夫婦接受一隻價值逾8萬元腕表，作為在MHK事務上優待宏信的報酬，被控一項代理人接受利益罪。周氏夫婦涉向凌提供該腕表以獲取他優待，同被控一項向代理人提供利益罪名。2021年9月至2023年12月約兩年間，宏信獲判予34項MHK裝修工程和小型工程，及14張修訂工程訂單，涉逾1800萬元。

麥當勞：該員工前年已離職

凌滿棠另涉一宗銀行按揭貸款詐騙案，被控一項欺詐罪，今日在西九龍裁判法院答辯。

麥當勞回覆稱由於案件已進入司法程序，不作評論；涉事前員工前年已離職，公司亦即時與涉事承辦商終止合作。發言人強調，一向要求員工及承辦商嚴格恪守相關法律及內部守則，是次案件純屬個別事件。