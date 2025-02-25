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港聞

港聞二

啟德「西橋」將變身時光隧道 回溯國泰發迹史

【明報專訊】將於本周六（3月1日）舉行開幕典禮的啟德體育園，昨率先與國泰航空舉行合作啟動禮，宣布國泰成為體育園獨家創始旅遊合作伙伴。體育園行政總裁莊澤基表示，雙方將打造連接港鐵宋皇臺站及啟德主場館的「西橋」，成為大灣區首個以航空為主題的戶外時光隧道，國泰亦會將品牌體驗注入園內名為「環遊世界」的戶外迷你舊機場裝置。

國泰成獨家創始旅遊合作伙伴

在昨日啟動禮上，啟德主場館外牆以LED燈展示「CATHAY」（國泰）、「From the world to Hong Kong」（由世界到香港）等字句，國泰形容是標誌國泰正式成為體育園獨家創始旅遊合作伙伴。國泰顧客及商務總裁劉凱詩致辭時表示，國泰自1946年起有無數航班在舊啟德機場升降，今年國泰航點將突破100個，形容對國泰來說意義非凡，亦是港人的集體回憶，她期望透過雙方多項策略合作，創造獨特的沉浸式體驗，展現啟德豐富悠久的歷史文化和國際影響力，吸引全球旅客來港。

莊澤基表示，雙方透過策略合作，將為「西橋」引入國泰品牌元素，打造以航空為主題的戶外時光隧道，連繫社區並喚起大眾對國泰在啟德起家歷程的集體回憶；至於「環遊世界」裝置，則以縮小比例1：50呈現舊啟德機場主要部分。另外，國泰亦會贊助鄰近體藝館的「容容廣場」，以及大型雕塑《壯志凌雲》等項目。

「環遊世界」裝置 重現舊啟德場景

香港國際七人欖球賽於3月28至30日在主場館舉行，將成為主場館「頭炮」活動。劉凱詩提到，七欖移師啟德主場館相信會為香港帶來很多旅客。曾於香港大球場代表港隊出賽14年的欖球名將姚錦成稱，非常期待於啟德主場館作賽，可惜他已退役，不過他說早前曾參觀場館，形容館內的設施及草地質素良好，有20個更衣室，認為絕對可吸引不同國際隊伍來港作賽。

相關字詞﹕國際七人欖球賽 時光隧道 莊澤基 國泰航空 啟德體育園

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