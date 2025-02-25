大球場包廂年租36萬 出租率47%

可獲贈30張活動門票

香港大球場設有50間廂房，向公司出租。每間廂房面積約40平方米，設空調、洗手間及24個戶外專用座位，如大球場舉行活動，租用人可獲贈30張活動門票。租用人亦可申請在舉辦活動以外的日子使用廂房或分租，大球場會徵收分租所得租金的15%。

啟德體育園開幕後，不少以往在大球場舉辦的活動，尤其球賽，或將陸續移師啟德。康文署表示，大球場仍會繼續舉辦各類大型活動，故仍會讓公司長期租用或活動主辦機構於個別活動舉行期間租用行政人員廂房。

審計署曾建議康署場館出租貴賓廂

審計署曾在2010年建議康文署研究出租演藝場地貴賓廂座，例如香港文化中心及香港大會堂等。署方回覆表示，康文署演藝場地的貴賓廂座屬場地表演設施觀眾席的一部分，節目舉辦單位會視乎需要開放廂座予觀眾購買。

至於演藝場地的貴賓廳則屬場地附屬設施，讓租用人舉行小型活動，例如節目開始前的小型酒會，而非用作觀賞節目，不同演藝場地現時的貴賓廳收費為每小時205至720元不等。

（體育園展望．系列三）