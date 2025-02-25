票價升 議員料首5年盈餘勝預期

體育園項目於2017年推展期間，民政事務局曾向立法會交代項目的財政預測，當局引述營運顧問以體育園於2022年下半年開幕估算，預料園區首5年與政府分帳前會錄得介乎5100萬至2.9億元盈餘。主場館收入來源預計依次為場租（33%）、包廂租金（29%）、廣告與贊助（16%）等。當年報告又認為，體育園營運首5年屬「最大風險的時期」。

回顧報告的「一般營運假設」，表明估算基於本港不會有「重大政治事件」、「健康安全問題」等因素而「嚴重影響對香港的商業信心」。然而，香港先後歷經反修例示威及新冠疫情，8年前的財務預測準確與否，仍有待體育園日後投入運作後進一步觀察。

學者倡體育史招徠 拓遊客收入

新民黨議員何敬康認為，8年後本港大型演唱會票價有增無減，門票有價有市，同期成本增幅有限，反映盈利空間增加，相信體育園營運表現可比8年前的預測更好，關鍵是活動要具有叫座力，認為體育園在2026年起全年投入營運後可更詳細掌握營運情况。部分海外場館會利用場館導覽（Stadium Tour）等方式開拓收入。浸大體育、運動及健康學系教授劉永松認為，場館必須結合歷史，「有故事」才能引人入勝，以啟德體育園為例，則必須配合介紹本港體育的輝煌歷史；他又認為，主場館南看台可眺望維港景色，亦可考慮租予市民或企業舉辦活動，相信可成收入來源之一。

（體育園展望．系列三）