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港聞二

出租包廂可成體育園收入支柱 冠名贊助開源 學者稱活動需持續叫座

【明報專訊】啟德體育園即將揭幕，年內有多項體育活動及演唱會將於主場館上演。參考海外的大型綜合場館，除舉辦體育及演藝活動的場租收入外，亦有其他開源方式，例如向企業出售場館冠名權及出租包廂等。政府曾於8年前引述營運顧問對體育園的財務分析和預測，指商務包廂租金收入將成為體育園主場館第二大營運收入來源。有本地體育學者認為類似開源方式屬「基本操作」，但有議員認為啟德主場館不宜出售冠名權。

明報記者 李大煒

民政事務局曾於2017年向立法會議員交代營運顧問對體育園的財務預測，假設每個商務包廂年租85萬港元，收入將佔主場館營運收入29%，比重僅次於場租收入。不過，當年的財務估算假設主場館可租出70間包廂，現時啟德主場館則有57個包廂。

巴塞主場有租約長達8至10年

長期出租包廂的做法早見於海外場館，例如英國倫敦的「O2 Arena」可按年出租包廂，亦有航空公司進駐場館，以人均年費1.6萬鎊起（約15.7萬港元 ）出售包廂會籍，會員可觀看場館全年所有演出活動。西班牙球隊巴塞隆拿正翻新其主場魯營球場，去年一口氣預先租出116間包廂，部分租約長達8至10年。2010年，審計署亦建議康文署演藝場地可研究出租貴賓廂座，現時香港大球場同樣會向公司出租廂房，一年期的大球場廂房租金平均約為36萬元（見另稿）。

除出租包廂，海外不同足球會主場或表演場地均接受企業冠名。包括冠名權在內的贊助合約價值以億港元計（見表），冠名贊助方式五花八門。倫敦演唱會場地「千禧巨蛋（Millennium Dome）」，因接受電訊公司O2贊助，2005年起場館易名為「O2 Arena」，並於2017年延長贊助合約10年，涉款1.25億英鎊（約12.3億港元）。

亦有場館吸引贊助時保留命名，新加坡體育城由2013年起與當地的華僑銀行（OCBC）簽下贊助協議，但新加坡國家體育場命名不變，體育城內的游泳館、室內體育館及部分貴賓包廂則以華僑銀行命名。

美國風險諮詢公司德安華（Kroll）去年曾發表研究報告，指拜仁慕尼黑及阿仙奴等12家出售球場冠名權的歐洲頂級球會，每季冠名權贊助總值近一億歐元（約8.2億港元）；報告認為向企業出售冠名權屬良好開源方法之一，尤適用於新建場館，以便獲得額外資金推展其他商業項目。

議員憂冠名惹偏袒之嫌

新民黨立法會議員何敬康認同啟德主場館可考慮長期出租包廂，強調主場館必須全年舉辦高質素、具叫座力的活動，從而吸引企業租用包廂；另一方面，他認為主場館將來有機會舉辦不少大型政府活動，讓企業冠名場館或引起偏袒之嫌，做法不適合。

浸會大學體育、運動及健康學系教授劉永松認為，出售冠名權、出租包廂屬大型場館開源的基本動作，不少綜合體育園區除大型場館冠名權，也會尋求企業贊助園區內不同設施，「大有大賣，細有細賣」，若與企業長期合作，可為場館帶來穩定收入。經濟學者李兆波則認為，冠名權或只屬一筆過收入，體育園具備充足吸引力時可尋求贊助商，推高贊助價值。兩人同認為，體育園須持續舉辦頂級賽事或高質素表演活動，才能吸引贊助商長期支持。

（體育園展望．系列三）

相關字詞﹕主場館 開源 包廂 冠名 啟德體育園

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