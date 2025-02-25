冧閘砸斃保安 同事：已失靈數天 機電署檢查沒稱有風險

僱主及4工程公司否認傳票控罪

首被告威智護衛有限公司否認「沒有確保僱員的安全及健康」傳票控罪，其餘4名被告奧雅納工程顧問、莫特麥克唐納香港有限公司、Build King Construction Limited、SK Ecoplant Co. Ltd分別否認一項「沒有確保存放於處所的作業裝置或物質是安全的」傳票控罪。控方將傳召21名證人作供，包括專家證人；辯方會傳召事實和專家證人。

稱僱主不曾提供電閘資料

首名控方證人、油麻地母嬰健康院時任保安員雷志榮稱，其職責包括維持秩序及開關電閘等，意外當日他休假，崗位由事主魏玉筠頂替。雷稱，事發前電閘已失靈3至5天，「成日都壞㗎喇……都唔係第一次」。他確認不曾獲僱主威智護衛提供電閘相關資料，亦無見過電閘說明書，更一度稱威智「無監督」健康院保安工作，「我自己做保安，自己話晒事」。

在威智護衛一方盤問下，雷同意到健康院工作前，曾獲威智代表簡介工作內容；威智每月亦會兩度派員到健康院巡查，對方「間中」詢問工作情况。雷進一步確認，2022年8月11日、即意外前4天，他發現電閘故障，遂通報場地負責人、即健康院護士長，之後他按護士長指示聯絡涉事工程總承建商修理，惟總承建商代表稱沒空處理，着他接觸機電署人員，於是他便聯繫署方。

雷又說，機電署人員翌日早上到場處理，不清楚當日有否完成維修，「阿筠出事嗰日，我都唔知佢修理好未」。至於有否獲機電署人員告知電閘具倒塌風險，雷說沒有。審訊今續。

【案件編號：KTS 3046-50/23】