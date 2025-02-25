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襪笠頭索帶勒頸 上水街貓疑遭虐殺

【明報專訊】動物組織義工昨早在上水河上鄉停車場空地發現一具被襪笠頭、頸纏索帶的貓屍，懷疑牠被虐待致死。愛護動物協會督察到場，發現貓頭嚴重變形，警方列作殘酷對待動物，暫無人被捕。另外，警方前日拘捕一名老翁，涉嫌在大角嘴聚魚道寵物共享公園放置老鼠藥餌。

頭嚴重變形 疑曾遭重壓重擊

「毛孩關愛組」昨早9時許接獲通知，指河上鄉前河溪學校對出露天停車場發現一具貓屍。義工到場後疑涉虐貓，遂通知區議員。北區區議員劉鎮海稱，該貓被一隻灰色襪包裹頭部，頸被索帶勒着，明顯是人為，遂於昨早11時許報警。據了解，村民前日深夜至昨日凌晨已發現該處有一具「深色物體」，未有走近查看。

警員接報到場後通知愛協。愛協督察到場解開貓屍的纏繞物，發現貓頭嚴重變形，疑曾遭外力重壓或重擊。警方將案列作殘酷對待動物，交邊界警區刑事調查隊跟進。據悉疑遭虐殺的貓為成年雄性，相信是流浪貓。

愛協回覆查詢稱，1月29日（年初一）元朗上攸田村一隻貓疑被斬首祭祀，2月7日相距84米的引水道亦發現一個膠袋藏有兩具貓屍，對於近期虐貓案頻生表示憤怒，予以強烈譴責，促請警方加快調查，並緊急呼籲任何知情者，或擁有車cam與閉路電視片段者致電2711 1000，向愛協提供線索。

拘老翁 涉大角嘴寵物公園放鼠藥

另外，警方2月1日至23日接獲康文署職員多次報案，稱懷疑有人在聚魚道寵物共享公園放置老鼠藥餌，案件交由旺角警區刑事調查隊跟進。探員翻查閉路電視片段及調查後，前晚在旺角以涉嫌殘酷對待動物拘捕72歲姓黃男子，他獲准保釋候查，3月下旬向警方報到。

根據《防止殘酷對待動物條例》，殘酷對待動物最高可判監3年及罰款20萬元；為加強阻嚇，愛協建議提高刑罰至最高監禁10年及罰款200萬元。

相關字詞﹕愛護動物協會 虐待動物 纏索帶 笠頭

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