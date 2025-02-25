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食環外判工涉自貼街招清理 署方交警跟進造假 碧瑤4人停職受查

【明報專訊】食環署4名外判清潔工上周六（22日）在深水埗街頭工作時，被市民拍攝到自攜街招張貼，拍攝紀錄後，再自行撕走街招清理。食環署發言人回應稱十分關注事件，已指示承辦商在調查完成前停止涉事人員履行合約職務，並會就相關者懷疑偽造紀錄轉介警方跟進。外判商碧瑤清潔服務有限公司表示，據初步了解，公司無就移除街招和海報數量定最低指標，暫無發現員工刻意造假的動機及意圖。

碧瑤：暫無發現造假動機意圖

市民Roni Wong昨在facebook上載短片，顯示4名身穿碧瑤制服的食環署外判清潔工身處長沙灣道與南昌街一帶，有人於南昌街路牌柱上貼上街招，再自己撕走清理。Roni向本報稱，事發於上周六中午約1時半，當時見涉事清潔工數度在路牌柱或燈柱等張貼及清理街招，初時以為「眼花」看錯，沒想到街頭如此多人，明目張膽公然造假。

Roni稱當時上前質問，其中一人與他握手，並以普通話道歉。他說當時無任何挑釁，有人手持鎅刀，讓他感威脅。至於片末食環署人員建議他向「1823流動應用程式」投訴，他說整理片段後會盡快向部門反映。

署方：無就移除街招設最低指標

食環署表示正就事件展開調查，初步顯示涉事4名人員為外判街道潔淨服務承辦商員工。署方已立即要求承辦商提交報告，如事件屬實，必定根據合約嚴肅追究，包括扣減服務費，並記錄在案，作為日後採購服務時的考慮因素。署方表示，涉事人員負責清理未經准許而張貼的街招和海報，並須拍照記錄，惟署方無就承辦商人員移除街招和海報數量設最低指標，重申重視外判商工作表現及其員工行為操守。

碧瑤清潔服務回覆稱，事件涉及食環署深水埗區街道清潔服務合約，確認片中4人屬合約流動隊清潔員；公司正展開內部調查，已成立小組詳細了解，並已暫停涉事員工職務，在未有正式獨立調查報告結果前不評論。

對於食環署表示會就懷疑偽造紀錄轉介警方，大律師潘展平向本報稱，涉事員工有可能觸犯欺詐罪，即以不誠實或欺詐方式，誤導負責支薪的相關部門或公司對其工作內容信以為真，企圖為自己取得利益，引致相關部門或公司損失。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕外判工 碧瑤 食環署

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