反恐案第六被告曾稱想當污點證人

【明報專訊】《反恐條例》第二案8人涉2020年初策劃3次爆炸，昨在高院第57天審訊。庭上播放警署錄影會面片段，被告張琸淇表示「希望我可以轉做污點證人，所以我選擇同警方合作」。她確認毋須律師陪同錄口供，以免和警方「打對台」，亦希望獲律政司撇除刑責。她又稱，有人付錢為參與社運的「小朋友」買食物，估計有人出資購入化學品。
稱不知單位內化學粉成分
第六被告張琸淇案發時為入境處合約登記主任，2020年3月7日與第三被告、男友吳子樂在大角嘴宏創方5樓單位被捕。翌日凌晨，張與女警梁恩慈、郭姓警署警長作錄影會面，無律師在場。
庭上播放會面片段，張琸淇稱願向警方提供案件資訊，從而減除刑責。就警方在宏創方5樓單位搜出玻璃樽和鑊，張表示不知道當中化學粉末成分，而單位不屬於她，她沒有過問單位物品。至於宏創方10樓單位，她表示見過20包以上的化學品，但從未打開觀看和閱讀包裝標籤。她又稱不知道10樓單位的低性能爆炸品來源和用途。
涉案5樓單位由外號「五飛」的首被告何卓為租用。張在會面表示，不知道「五飛」等人購買化學品的資金來源，估計有人出資，稱「運動入面，有啲人見啲小朋友冇嘢食，就會畀錢佢哋買嘢食」。她提及「五飛」曾在Telegram群組「烘焙同好會0.3」表示會購買硫磺，該群組沒有政治聯繫。聆訊今續。
【案件編號：HCCC186/22】
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